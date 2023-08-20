الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رئيس دار الأوبرا: تخصيص أكشاك لبيع تذاكر مهرجان القلعة واستثناء للأطفال (فيديو)

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، فيتو

مهرجان القلعة، كشف الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، عن انطلاق مهرجان القلعة الجمعة المقبلة مع اتاحة حضور الجماهير من كل الشرائح العمرية والاجتماعية.
 

مطرب حفل افتتاح مهرجان القلعة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": المطرب مدحت صالح سيفتتح مهرجان القلعة الجمعة المقبلة.
 

سعر حفلات القلعة

وأكد: أنه سيتم بيع تذاكر مهرجان القلعة  من خلال أكشاك البيع، والسعر سيكون مرتبطا بسعر دخول القلعة وهو 60 جنيها مع وجود استثناء للأطفال
 

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حفلات نجوم غنائية

وأشار إلى أن مهرجان القلعة سيشهد حفلات غنائية لمجموعة كبيرة من النجوم أمثال هاني شاكر وهشام عباس وفايا يونان وسمون وعزيز مرقة.
 

45 حفلة × 14 يوما.. خريطة حفلات نجوم مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023 (إنفوجراف)

بث حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء مباشرة على قناة الحياة

 

وأعلن الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية الاتفاق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة في شبكة قنوات الحياة لنقل فعاليات وحفلات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء والتي تتواصل على مدار 14 يوم في الفترة من الجمعة 25 أغسطس وحتى الخميس 7 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا أن نقل شبكة قنوات الحياة لفعاليات مهرجان القلعة على الهواء مباشرة يأتي كأحد ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا أنه يتيح الفرصة لكافة الشرائح العمرية والاجتماعية من الجمهور المصري للاطلاع على ألوان من الفنون الجادة ويهدف إلى تنمية وتطوير الحس الفني، مضيفا أن الفعاليات تضم مجموعة من العروض الفنية الثرية والمتنوعة التي تليق بعراقة المهرجان والمكانة الثقافية والفنية المتفردة لدار الأوبرا المصرية.

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في الثامنة من مساء الجمعة 25 أغسطس الجاري، فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدُولي للموسيقى والغناء، والذي يستمر حتى الخميس 7 سبتمبر 2023، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والإنشاد.

مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة: "إن مهرجان القلعة الدُولي للموسيقى والغناء، يمثل أحد خطوات الوزارة لتنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الثقافية، بوصول المنتج الثقافي إلى كافة فئات المجتمع، إلى جانب تقديم الفنون الجادة التي تُساهم في الحفاظ على الهوية"، وأكدت أن المهرجان يضم نخبة مختارة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إلى جانب عدد من الفرق الموسيقية والغنائية، حيث يشهد المهرجان إقامة 45 حفلًا فنيًا.

وشددت وزيرة الثقافة، على أن الوزارة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، تستهدفان توفير سُبل الدعم اللازمة لخروج المهرجان بالشكل الذي يليق بتاريخه وعشاقه ومحبيه.

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