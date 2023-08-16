ينطلق 25 أغسطس، جدول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

جدول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كشفت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، عن جدول حفلات مهرجان القلعة 2023، في دورته الـ 31، والمقرر إقامته في الفترة من يوم الجمعة 25 أغسطس وحتى 7 من سبتمبر المقبل، على خشبة مسرح محكى القلعة، بقلعة صلاح الدين الأيوبي.

جدول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء 2023

وينطلق حفلات افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، فى الساعة الثامنة مساء خلال 15 يوما متواصلة بداية من يوم الجمعة 25 أغسطس الجاري وحتى 7 سبتمبر المقبل، على مسرح محكى القلعة، وبمشاركة عدد كبير من نجوم الطرب فى مصر والوطن العربى ومنهم نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى.

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كما تشمل الحفلات غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

جدول حفلات مهرجان القلعة 2023

وكانت دار الأوبرا المصرية عدلت جدول حفلات مهرجان القلعة 2023، والذى يضم 11 حفلا غنائيا لكبار النجوم، إضافة إلى حفلات موسيقية طربية لفرق الأوركسترا والكورال.

وجاء الجدول كالتالي:

الأسعار الجديدة لتذاكر حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

وكانت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، أعلنت عن الأسعار الجديدة لتذاكر حضور حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ31، والذى يقاوم بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة.

وعدلت دار الأوبرا المصرية أسعار تذاكر دخول حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء لليوم الواحد، ليصبح 60 جنيها بدلا من 20 جنيها، ويتم حجز التذاكر من شباك تذاكر القلعة يوميا قبل مواعيد الحفل، على أن يبدأ الحفل الأول فى الساعة الثامنة مساء والثانى فى العاشرة مساء.