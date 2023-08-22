الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة تفريز الملوخية، لتوفير الوقت والجهد والميزانية

تفريز الملوخية، فيتو
تفريز الملوخية، فيتو

طريقة تفريز الملوخية، من الحيل التي تلجأ لها ربات البيوت، للتوفير في الوقت والجهد، وكذلك للتوفير في الميزانية، فبدلا من شراء الملوخية المجمدة جاهزة، يمكنك شراء كمية من الملوخية الخضراء، وتخصيص يوم لتفريزها، ليصبح لديكي كمية لا بأس بها من الملوخية المجمدة، تكفي لعدة طبخات، وبسعر أقل من شراء الملوخية المجمدة.

 

وبدلا من شراء الملوخية المجمدة جاهزة، يمكنك شراء كمية من الملوخية الخضراء، وتفريزها، حتى تكون جاهزة عندك، خاصة بعد تعلمك طريقة تفريز الملوخية بنفسك في البيت.

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طريقة تفريز الملوخية

الملوخية المجمدة

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تفريز الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، ونتيجة مضمونها، تجعلها محفوظة لعام كامل.

الطريقة الأولى لتفريز الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.
وتوضع في أكياس، وتحفظ في الفريزر.
قبل الطهي مباشرة نخرجها من الفريزر، وتضرب في محضرة الطعام وهي مجمدة بدون أى اضافات قبل طهيها مباشرة.

 

الطريقة الثانية لتفريز الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.
تضرب في محضرة الطعام.
في وعاء نمزج القليل من الماء مع عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، تذاب المكونات مع بعضها جيدا، ثم تضاف له الملوخية المفرومة، وتقلب جيدا.
يتم تقسيمها في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

 

طريقة عمل الملوخية المجمدة

وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الملوخية المجمدة، بخطوات سهلة، والنتيجة مضمونة، والطعم شهي جدا.

الملوخية المجمدة بالخطوات

مكونات عمل الملوخية المجمدة:
كيس ملوخية مجمدة
كمية من المرقة أو الشوربة (دجاج أو لحم حسب الرغبة)
راس ثوم مهروسة مقسمة إلى 3 أجزاء
مكعب مرقة
ملعقة كبيرة سكر
ثمرة طماطم صغيرة جدا ومفرومة
ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة
ملعقتين كبيرتين سمن

 

طريقة عمل الملوخية المجمدة

نضع وعاء على النار، وبه ملعقة من السمن، نضيف عليها جزء من الثوم المهروس، ومكعب المرقة، ونشوحها حتى يصبح لون الثوم ذهبيا.
نضيف المرقة، ونضيف لها الجزء الثاني من الثوم المهروس، وملعقة السكر وثمرة الطماطم المفرومة.
بمجرد أن تغلي المرقة، نضيف كيس الملوخية المجمدة ( يجب أن نتأكد أن الملوخية قد تخلصك تماما من تجميدها وأصبحت طرية تماما قبل إضافتها للمرق).
بمجرد إضافة الملوخية، نقلب الخليط تقليبا مستمرا، حتى تتجانس الملوخية تماما مع الشوربة، ونتركها لتغلي دقيقتين فقط لا أكثر، ثم نرفعها بعيدا عن النار.
في طاسة صغيرة، نضع الملعقة الثانية من السمن، مع الجزء الثالث والأخير من الثوم، مع ملعقة الكسبرة، ونشوحهم، حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، ثم نضيفه على الملوخية مع التقليب، حتى يمتزجوا.

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