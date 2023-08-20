الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل خلطة التوابل الهندية، اصنعيها بنفسك في البيت

تتبيلة خلطة التوابل
تتبيلة خلطة التوابل الهندية، فيتو

طريقة عمل خلطة التوابل الهندية، من أصناف التوابل التي تعطي مذاقا خاصا للدجاج والأسماك، واللحوم الحمراء، وطريقة عمل خلطة التوابل الهندية، وتحضيرها في البيت، يعد أفضل من شرائها جاهزة من عند العطار، فعند تحويجها بنفسك في البيت، ستتأكدين من جودة مختلف المكونات، وستلاحظين قوة الطعم، في مختلف الأكلات التي تضيفي لها التتبيلة الهندية.

 

ولكل عشاق التوابل الهندية، التي تضيف مذاق مميز لمختلف أنواع اللحوم والأسماك، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل التوابل الهندية وتحضيرها في البيت، بكل مكوناتها، وهو ما تقدمه لكي الشيف ريمو خبيرة الطهي، والتي يمكنك إضافتها للحوم والدجاج والسمك، وللأرز أيضا.

Advertisements

 

مكونات عمل خلطة التوابل الهندية:

خلطة توابل هندية

2 ملعقة كبيرة كمون حبوب

4 ملاعق كبيرة كزبرة جافة حبوب

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود حب

2 ملعقة شاي هيل حب (حبهان)

4 أعواد قرفة 

1 جوزة الطيب 

1 ملعقة صغيرة قرنفل حبوب

 

طريقة تحضير خلطة التوابل الهندية:

 

1- قومى بتحميص البهارات جيدا، بحيث يكون كل نوع بمفرده

2 - بعد التحميص قومى بتقشير الهيل (الحبهان)؛ لأننا سنقوم باستخدام البذور فقط

3 - نقوم بطحن جميع البهارات في مطحنة الخلاط حتى تصبح ناعمة

4 - تحفظ فى برطمان زجاجى حتى الاستعمال

5 - تستخدم فى اللحوم والدجاج والأسماك وحتى الأرز

التوابل الهندية

طريقة عمل تندورى كباب تكا السمك على الطريقة الهندية

 

طريقة عمل تندوري كباب تكا السمك، من أنواع الأسماك التي تتميز بطعمها الشهي، والذي يمكنك تحضيره لأفراد أسرتك بنفسك، ويمكنك الاستعانة عند عمله، بخلطة التوابل الهندية، التي أعدتيها بنفسك، أو من خلال التوابل التي نستعرضها في السطور التالية.

 

وتساعدك الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، وتقدم وصفة مميزة لعمل كباب السمك على الطريقة الهندية.

 

المكونات:

 

 4 شرائح سمك فيلية (أو أى كمية حسب الرغبة) 

3 ملاعق كبيرة حليب رايب أو زبادى 

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم 

ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم ناعم 

2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختيارى) 

3 ملاعق كبيرة بهارات تندورى ماسالا 

ملعقة صغيرة سمنة 

2ملعقة كبيرة زيت 

ملعقة صغيرة ملح 

ملعقة صغيرة فلفل أسود

أسياخ خشبية للشوى 

 

مكونات بهارات التندورى:

 ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة 

ملعقة كبيرة كمون مطحون

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

ملعقة كبيرة فلفل بابريكا

ملعقة كبيرة كركم 

ملعقة كبيرة ملح 

ملعقة كبيرة فلفل أبيض

يتم خلط المكونات معا، وتحفظ فى برطمان زجاجى فى مكان جاف.

 

مكونات بهارات الماسالا:

 ملعقة كبيرة من كلا من: حلبة جافة - كزبرة جافة - كمون - قرفة 

قليل من القرنفل المطحون

قليل من الشطة

يتم خلط المكونات معا، وتحفظ فى برطمان زجاجى فى مكان جاف.

 

الطريقة:

 

نقطع السمك الفيلية مكعبات كبيرة، ثم نحضر بولة ونضع فيها الزنجبيل والثوم المفروم وبهارات التندورى والماسالا والفلفل الحار، وملعقة السمن والحليب الرايب( أو الزبادى ) ونخلط المكونات معا.

ثم نحضر مكعبات السمك، وتتبل بالملح والفلفل، وتوضع فى الخلطة، وتقلب جيدا، وتترك ساعة فى الثلاجة.

أثناء وضع السمك فى الثلاجة، نضع الأسياخ الخشبية 10 دقائق فى ماء، لمنعها من الاحتراق أثناء الشوى، ثم ترفع وتجفف وتدهن بالزيت.

نخرج السمك المتبل من الثلاجة ونضع فوقة الزيت، ويوضع فى أسياخ الشوى، ونحضر شواية وتدهن بقليل من الزيت، وتترك على نار متوسطة حتى تسخن جدا 

نضع أسياخ السمك وتشوى 3 دقائق على كل جانب، حتى تنضح لأن السمك ينضج بسرعة. ولا نزود فى النضج حتى لا يجف.

 نرفع الاسياخ، وتقدم مع سلطة خضراء أو سلطة طحينة.

 وبالهنا والشفا.

طريقة عمل الجمبري المقلي، أحلى وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الفراخ المشوية، بتتبيلة مميزة وأطعم من الجاهزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

طريقة عمل خلطة التوابل طريقة خلطة التوابل الهندية خلطة التوابل الهندية طريقة خلطة التوابل الهندية المميزة

مواد متعلقة

طريقة عمل خلطة المحشي، الضيف الدائم لسفرة العيد

طريقة عمل كفتة الحاتى، تتبيلة مميزة وأحلى من الجاهزة

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد في الأسواق، آخر تحديث لها

منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مواجهتي إثيوبيا وتونس بمعسكر سبتمبر

الاستقالة الجماعية تتصدر تويتر بعد رحيل مجلس الزمالك، ومتابعون: حان وقت الإصلاح

حقيقة تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة

قصر الأمير بشتاك يستضيف حفل رانيا الجنايني وفرقتها الموسيقية، اليوم

أخبار مصر: هؤلاء يديرون الزمالك بعد استقالة المجلس وبيان من حسين لبيب، قصة مبكية لعروس طرابلس، أسعار الذهب، صدمة لمنتخب مصر

كأس الرابطتين، ميسي يتوج بلقبه الأول مع إنتر ميامي (فيديو)

اليوم، انعقاد الملتقى التوظيفي لمؤسسة حياة كريمة باستاد المنصورة بالدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

دراسة تكشف مفاجأة: ربع سكان العالم مصابون بفقر الدم

بعد انتقاله إلى الهلال، والدة نيمار تخطف الأضواء بالبرقع والجمل (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأحد 20-8-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسمنت اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم السبت 19-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 19-8-2023

المزيد

انفوجراف

هاميزح، فيلم إسرائيلي يرصد انتصار الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية