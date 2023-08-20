طريقة عمل خلطة التوابل الهندية، اصنعيها بنفسك في البيت

طريقة عمل خلطة التوابل الهندية، من أصناف التوابل التي تعطي مذاقا خاصا للدجاج والأسماك، واللحوم الحمراء، وطريقة عمل خلطة التوابل الهندية، وتحضيرها في البيت، يعد أفضل من شرائها جاهزة من عند العطار، فعند تحويجها بنفسك في البيت، ستتأكدين من جودة مختلف المكونات، وستلاحظين قوة الطعم، في مختلف الأكلات التي تضيفي لها التتبيلة الهندية.

ولكل عشاق التوابل الهندية، التي تضيف مذاق مميز لمختلف أنواع اللحوم والأسماك، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل التوابل الهندية وتحضيرها في البيت، بكل مكوناتها، وهو ما تقدمه لكي الشيف ريمو خبيرة الطهي، والتي يمكنك إضافتها للحوم والدجاج والسمك، وللأرز أيضا.

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مكونات عمل خلطة التوابل الهندية:

خلطة توابل هندية

2 ملعقة كبيرة كمون حبوب

4 ملاعق كبيرة كزبرة جافة حبوب

1 ملعقة كبيرة فلفل أسود حب

2 ملعقة شاي هيل حب (حبهان)

4 أعواد قرفة

1 جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة قرنفل حبوب

طريقة تحضير خلطة التوابل الهندية:

1- قومى بتحميص البهارات جيدا، بحيث يكون كل نوع بمفرده

2 - بعد التحميص قومى بتقشير الهيل (الحبهان)؛ لأننا سنقوم باستخدام البذور فقط

3 - نقوم بطحن جميع البهارات في مطحنة الخلاط حتى تصبح ناعمة

4 - تحفظ فى برطمان زجاجى حتى الاستعمال

5 - تستخدم فى اللحوم والدجاج والأسماك وحتى الأرز

التوابل الهندية

طريقة عمل تندورى كباب تكا السمك على الطريقة الهندية

طريقة عمل تندوري كباب تكا السمك، من أنواع الأسماك التي تتميز بطعمها الشهي، والذي يمكنك تحضيره لأفراد أسرتك بنفسك، ويمكنك الاستعانة عند عمله، بخلطة التوابل الهندية، التي أعدتيها بنفسك، أو من خلال التوابل التي نستعرضها في السطور التالية.

وتساعدك الشيف نشوة منصور خبيرة الطهي، وتقدم وصفة مميزة لعمل كباب السمك على الطريقة الهندية.

المكونات:

4 شرائح سمك فيلية (أو أى كمية حسب الرغبة)

3 ملاعق كبيرة حليب رايب أو زبادى

ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة زنجبيل فريش مفروم ناعم

2 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختيارى)

3 ملاعق كبيرة بهارات تندورى ماسالا

ملعقة صغيرة سمنة

2ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

أسياخ خشبية للشوى

مكونات بهارات التندورى:

ملعقة كبيرة زنجبيل بودرة

ملعقة كبيرة كمون مطحون

ملعقة كبيرة كزبرة مطحونة

ملعقة كبيرة فلفل بابريكا

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة ملح

ملعقة كبيرة فلفل أبيض

يتم خلط المكونات معا، وتحفظ فى برطمان زجاجى فى مكان جاف.

مكونات بهارات الماسالا:

ملعقة كبيرة من كلا من: حلبة جافة - كزبرة جافة - كمون - قرفة

قليل من القرنفل المطحون

قليل من الشطة

يتم خلط المكونات معا، وتحفظ فى برطمان زجاجى فى مكان جاف.

الطريقة:

نقطع السمك الفيلية مكعبات كبيرة، ثم نحضر بولة ونضع فيها الزنجبيل والثوم المفروم وبهارات التندورى والماسالا والفلفل الحار، وملعقة السمن والحليب الرايب( أو الزبادى ) ونخلط المكونات معا.

ثم نحضر مكعبات السمك، وتتبل بالملح والفلفل، وتوضع فى الخلطة، وتقلب جيدا، وتترك ساعة فى الثلاجة.

أثناء وضع السمك فى الثلاجة، نضع الأسياخ الخشبية 10 دقائق فى ماء، لمنعها من الاحتراق أثناء الشوى، ثم ترفع وتجفف وتدهن بالزيت.

نخرج السمك المتبل من الثلاجة ونضع فوقة الزيت، ويوضع فى أسياخ الشوى، ونحضر شواية وتدهن بقليل من الزيت، وتترك على نار متوسطة حتى تسخن جدا

نضع أسياخ السمك وتشوى 3 دقائق على كل جانب، حتى تنضح لأن السمك ينضج بسرعة. ولا نزود فى النضج حتى لا يجف.

نرفع الاسياخ، وتقدم مع سلطة خضراء أو سلطة طحينة.

وبالهنا والشفا.