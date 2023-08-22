الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

محمد طعيمة: الكيميا عالية بيني وبين أحمد أمين.. وبقيت جزء من برنامج البلاتوه

محمد طعيمة، فيتو
محمد طعيمة، فيتو

كشف الفنان محمد طعيمة تفاصيل عمله في برنامج البلاتوه لـ الفنان أحمد أمين، بجانب حديثه عن بدايته الفنية.

وقال محمد طعيمة، خلال حواره في برنامج “من غير نفسنة”، الذي تقدمه الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا: أنا كان حظي حلو أوي في البلاتوه، أنا كنت شغال في فقرة كبيرة اسمها المسحراتي، إدارة وإخراج عبير علي، مخرجة مصرية عظيمة، وأحمد أمين كان شغال في مسرح اسمه الأتيليه المسرح، وعملت الأوديشن مع المخرج أحمد خالد اللي عمل أبواب الخوف، ولاقيت في طاقة حلوة أوي والكيمياء عالية أوي، وصورت اسكيتش صعب وكبير، وبقيت جزء من البلاتوه من غير تحضير.

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وتابع طعيمة حديثه: كان في كيمياء عظيمة بيني وبين أحمد أمين، ومرت الحكاية إني بقيت من أبناء البلاتوه، وأنا اشتغلت في موسمين من الـ 4 مواسم اللي اتعملوا، وكلنا اشتغلنا تحت مظلة أحمد أمين.

أما عن بداياته الفنية، فعلق محمد طعيمة قائلًا: في البداية اشتغلت مسرح كتير، وعملت مسلسلات صوت القاهرة كان اليوم بتاعي بـ 30 و40 جنيه، وعملت إعلانات كتير جدًا، واحترفت التمثيل بقالي 9 سنين.

كما كشف عن مهنته التي امتهنها قبل احتراف التمثيل، قائلًا: عشت في شرم الشيخ كان عندي بازرات وببيع أنتيك وآلات موسيقية، وبعدين سيبت شرم الشيخ وروحت خدت بيت في دهب ودي حاجة تانية خالص وفيها طاقة مش طبيعية، وحد قالي اطلع على البحر الساعة 5 الصبح على البحر علشان دهب تقولك سرها.

‎يشار إلي أن “من غير نفسنة” هو برنامج نسائي ساخر يقدمه كلا من الفنانة انتصار وبدرية طلبة ونوليا،  يعرض يوميًا من السبت إلى الثلاثاء، ويقدم عددًا من القضايا الاجتماعية بطريقته الساخرة والخاصة من خلال استضافة عددًا من الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا والمشاهير والفنانين لمعرفة آرائهم في تلك القضايا.

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أحمد أمين الفنانة انتصار الفنان احمد امين برنامج البلاتوه بدرية طلبة محمد طعيمة

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