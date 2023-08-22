الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ جنوب سيناء يصدق على تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالثانوي العام والفني

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على تنسيق القبول للصف الأول الثانوي العام / الفني للعام الدراسي 2023 / 2024 بمحافظة جنوب سيناء وذلك بناء على مقترح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم وفق تحليل نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية وبالنسبة لأعداد الطلاب والفصول الدراسية.

وأعلن وكيل الوزارة أن الحد الأدنى للقبول جاء على النحو التالي:

1- الصف الأول الثانوي العام (210 ) درجة  لإدارات (رأس سدر) بدلا من (230) درجة و(220) درجة لإدارتي ( دهب - أبوزنيمة) بدلا من (230) درجة و(215) درجة لإدارتي ( طور سيناء وسانت كاترين ) و(200 ) درجة لإدارات (نويبع وشرم الشيخ وأبورديس)

Advertisements


2- الصف الأول الثانوي الصناعي (185 ) درجة  لإدارة ( طور سيناء)  بدلا من (190 ) درجة و(160 ) درجة لإدارات ( رأس سدر - دهب – أبورديس- نويبع ) بدلا من (170 ) درجة  و(140 ) درجة لإدارة (أبوزنيمة) 


3- الصف الأول الثانوي التجاري (165 ) درجة لإدارة ( طور سيناء) و(150 ) درجة لإدارة ( رأس سدر) و(140) درجة لإدارات (شرم الشيخ وأبورديس وسانت كاترين ونويبع )


4- الصف الأول الثانوي الفندقي (145) درجة لإدارة طور سيناء و(140) درجة لإدارة دهب 
 

5- الصف الأول الثانوي الزراعي (140 ) درجة جميع الإدارات التعليمية.


وأوضح وكيل الوزارة أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية الراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للمرحلة الثانوية العامة بمجموع (170 ) درجة بدلا من (200 ) درجة مضيفا أنه يتم قبول تنسيق كل طالب بالإدارة التابع لها ولا يجوز له الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة أخرى .

وأشار اغلى أنه يتم قبول جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية والراغبين للالتحاق بنظام الخدمات للتعليم الفني التجاري بمجموع (140 ) درجة بالفترة المسائية بمدرسة الرويسات الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

شيوخ قبائل وسط سيناء يطالبون بإنشاء دائرة انتخابية منفصلة

محافظ جنوب سيناء يتفقد منافذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أبورديس ابوزنيمة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تنسيق القبول للصف الأول الثانوي جنوب سيناء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قبول للصف الأول الثانوي محافظ جنوب سيناء محافظة جنوب سيناء وسط سيناء

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

5 توصيات مهمة من الصحة للحماية من متحور فيروس كورونا الجديد Eg.5

الصحة تعلن اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد EG.5 في مصر

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

أسعار برامج عمرة 2023، السياحة تلجأ لحيلة السقف المفتوح لخفض أسعار الرحلات

Advertisements

منوعات

المزيد

السجن 42 عاما لعراقي متهم في سرقة 9 مليارات دينار

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هو النبي الأكثر ذكرا في القرآن الكريم وكم عدد الأنبياء فيه

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

المزيد
الجريدة الرسمية