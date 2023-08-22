الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد منافذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

 تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، منافذ بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أثناء اصطفافهم أمام الديوان العام بمدينة طور سيناء. 

ووجه المحافظ في البدء نحو الانطلاق على مدن المحافظة المختلفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين على مستوى مدن المحافظة.

رافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن، وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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ووجه المحافظ الشكر والتقدير للقوات المسلحة ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء.

وتم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، بتوفير 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طنا و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية ( جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء، حيث يتم توفيرها علي فترات من أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وبالنسبة لباقي مدن المحافظة يتم التحرك اليومي للعربات الشيفروليه حمولة 1.5 طن من الساعة السابعة صباحا الي قري ومدن المحافظة والبيع حتى الساعة الثالثة عصرا بكل مدينة،علي ان يتم استعراض السلع الغذائية المباعة من عربات المنافذ يوميا والبيع بأسعار مناسبة ومخفضة للجمهور.

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قافلة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تجوب مدن جنوب سيناء لتوفير السلع الأساسية

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