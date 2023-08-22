الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

شيوخ قبائل وسط سيناء يطالبون بإنشاء دائرة انتخابية منفصلة

اجتماع شيوخ القبائل،فيتو
اجتماع شيوخ القبائل،فيتو

عقد عدد من شيوخ القبائل والعواقل في وسط سيناء اجتماعا مع رئيس مدينة الحسنة لمناقشة بعض الموضوعات التي تهم المواطن بمناطق وسط سيناء.

 

شيوخ قبائل وسط سيناء يطالبون بإنشاء دائرة انتخابية منفصلة لوسط سيناء
 

وأكد الشيخ علي فريج أحد شيوخ منطقة وسط سيناء أن الاجتماع ضم كلا من النائب عبدالله جهامة والنائب عطية ابو قردود والنائب جازي سعد وبلال سويلم بلال رئيس المجلس الشعبي لمركز الحسنه السابق.
 

وأوضح فريج أن الاجتماع ناقش تشكيل مجلس يضم ممثلي القري وشيوخها يكون هو المفوض في إتخاذ القرارات التي تخص وسط سيناء وايضا تشكيل مجلس عرفي يضم أهم القضاه العرفيين لحل النزاعات القبلية.

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وأشار الى ان الجميع طالب انشاء دائرة انتخابية منفصلة لوسط سيناء وبعد المناقشات التي دارت وتحدث فيها الجميع اتفق الحاضرون علي ارسال برقية تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا لفترة قادمة لاستكمال ما تحقق من إنجازات يشهد بها العدو قبل الصديق مشيدين بما حققه الرئيس علي أرض سيناء من نقلة نوعية حضارية وتنمية شاملة مستدامة من أجل الأجيال القادمة.

وشدد فريج على أن المجتمعون أعلنوا وقوفهم خلف الدولة المصرية والحفاظ علي مقوماتها وتعهدوا بالوقوف خلف قواتهم المسلحة وشرطتهم الباسلة للحفاظ علي الأمن والأمان والاستقرار.

 

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