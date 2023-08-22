الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بقليوب

اسعاف،فيتو
اسعاف،فيتو

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، قبل مطلع كوبرى قليوب، اتجاه بنها، انقلاب سيارة ربع نقل، إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتخطيها الجهة المقابلة للطريق، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين، جرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين.

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وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن المتوفى عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين الآخرين، والتحفظ على السيارة وانتداب المهندس الفني لفحص التلفيات بالسيارة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قبل مطلع كوبري قليوب، اتجاه بنها، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة إثنين أخرين.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قبل مطلع كوبرى قليوب، اتجاه بنها، بسبب انفجار الإطار الأمامي للسيارة، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة، وتخطيها الجهة المقابلة للطريق، حيث أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصي، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

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