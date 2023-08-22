مصرع شقيقين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بسوهاج (صور)

لقى شقيقان منذ قليل مصرعهما أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلهما بقرية سلامون بمركز طما بمحافظة سوهاج وتم نقل الجثامين إلى مستشفى طما المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

وكانت الأجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مركز شرطة طما يفيد بانهيار منزل بها حفر تنقيب وحفر عن الآثار بقرية سلامون مما تسبب في وفاة شقيقين انهارت عليهم الحفر كانت بها أثناء التنقيب عن الآثار وتم انتشال الجثث بمعرفة قوات قوات الانقاذ والاهالى وتم نقل الجثامين إلى مستشفى طما المركزي.

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وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.