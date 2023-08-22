كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن قيمة السيارات التي قام باستيرادها مصريون، وشملت أيضًا قطع الغيار المتخصصة في صناعة السيارات، وجاء ذلك خلال شهر مايو 2023.

ونرصد في التقرير التالي وفقا لما أعلنه جهاز الإحصاء، الزيادة الجديدة بنسبة 44% تقريبًا، مقارنة بمايو 2022، حيث تم استيراد سيارات ومكونات بقيمة 250 مليون دولار ونصف المليون، بينما كانت في مايو 2022 بواقع 174 مليون دولار تقريبًا.





استيراد الملاكي انخفض 107% في مايو 2023



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وجاء تقسيم الاستيراد للمركبات ومكوناتها كالتالي في مايو 2023:



- السيارات الملاكي المستوردة ارتفعت بنسبة 107% وسجلت 182.5 مليون دولار في مايو 2023 مقارنة بقيمة 88 مليون دولار في مايو 2022.



- مركبات نقل البضائع انخفضت 51% من 24 مليون دولار في مايو 2022 إلى 12 مليون دولار تقريبًا في مايو 2023.



- الشاسيهات والهياكل للمركبات بقيمة 8 ملايين دولار تقريبًا وزادت 143% في مايو 2023 حيث كانت في مايو 2022 بواقع 3.3 مليون دولار.



- الأتوبيسات والنقل العام استيراد بقيمة 2.3 مليون دولار مقابل 2.7 مليون دولار في مايو 2022 حيث تم استيراد 357 أتوبيس في مايو الماضي.



- إجمالي الاستيراد لمكونات الإنتاج بلغ 53.8 مليون دولار في مايو 2023 بينما كان في مايو 2022 بواقع 69 مليون دولار بتراجع 22%.





انخفاض استيراد مكونات السيارات في أول 5 شهور من 2023

وكانت مصر قد شهدت انخفاض في استيراد مكونات السيارات في أول 5 شهور من 2023 بنسبة 25.5 % حيث وصلت الي قرابة 242 مليون دولار، بينما كانت في أول 5 شهور من 2022 بواقع 325 مليون دولار.

