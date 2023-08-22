نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، صباح اليوم الثلاثاء.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023
وذلك عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8 / 2023.
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات 2023
وفور إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة عن الحدود الدنيا وتنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الإصطناعي لطلاب الشعبة العلمية.
وجاء تنسيق كليات الهندسة والحاسبات بجميع محافظات الجمهورية للشعبة العلمية بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الثانية وهو كالتالي:
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات
حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5
حاسبات ومعلومات قنا علوم 365
هندسة الزقازيق 364.5
هندسة المنصورة 364.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364
هندسة عين شمس 363.5
حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5
حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362
حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5
حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5
هندسة دمياط 361.5
حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361
حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361
حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5
حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 360.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360
حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360
طب بيطري عين شمس 359
حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359
حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359
هندسة بور سعيد 359
حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5
حاسبات ومعلومات السويس علوم 358
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358
هندسة طنطا 358
علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5
حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 357.5
هندسة بنها بشبرا 357.5
حاسبات ومعلومات العريش علوم 357.1
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357
هندسة الإسكندرية 357
هندسة حلوان 356.5
هندسة كفر الشيخ 356.5
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5
كلية الهندسة جامعة دمنهور 356
هندسة بنها 355.5
هندسة السويس 355
هندسة المنوفية بشبين الكوم 355
هندسة حلوان بالمطرية 354
هندسة الفيوم 352.5
هندسة جنوب الوادي 351.5
هندسة بني سويف 351
هندسة أسوان 350
هندسة المنيا 350
هندسة سوهاج 349.5
هندسة أسيوط 349
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5
هندسة الطاقة أسوان 348.5
حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة 347.5
حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة 345.5
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345
حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 343.5
حاسبات ومعلومات دمياط رياضة 342.5
حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة 341
حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة 341
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة 340.5
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة 340.5
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة 339
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 338.5
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة 338.5
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة 338
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 338
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة 336.5
حاسبات ومعلومات السويس رياضة 336.5
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة 335.5
حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة 335
ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335
حاسبات ومعلومات العريش رياضة 334
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة 334
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة 334
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة 332.5
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة 332
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة 331.5
حاسبات ومعلومات قنا رياضة 331
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة 331
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة 330.5
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