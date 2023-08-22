الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، فيتو

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة 2023، صباح اليوم الثلاثاء.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

وذلك عقب انتهاء الطلاب من تسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 /8 /2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 /8 / 2023.

 

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات 2023

وفور إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، يبحث طلاب الثانوية العامة عن الحدود الدنيا وتنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الإصطناعي لطلاب الشعبة العلمية.

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وجاء تنسيق كليات الهندسة والحاسبات بجميع محافظات الجمهورية للشعبة العلمية بعد الانتهاء من إعلان تنسيق المرحلة الثانية وهو كالتالي:

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نشرة الأخبار، مفاجأة للطلاب في تنسيق المرحلة الثالثة، أول تصريح للمدير التنفيذي الجديد للزمالك

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي بالنسبة المئوية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم بالدرجات

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم 366.5

حاسبات ومعلومات قنا علوم 365

هندسة الزقازيق 364.5

هندسة المنصورة 364.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم 364

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم 364

هندسة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 363

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362.5

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 362.5

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم 362

حاسبات ومعلومات المنيا علوم 362

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم 361.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم 361.5

هندسة دمياط 361.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم 361

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 361

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم 360.5

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم 360.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 360

حاسبات ومعلومات طنطا علوم 360

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية علوم 360

طب بيطري عين شمس 359

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 359

حاسبات وذكاء اصطناعي بنها علوم 359

هندسة بور سعيد 359

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 358.5

حاسبات ومعلومات السويس علوم 358

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم 358

هندسة طنطا 358

علوم البترول والتعدين مطروح - علوم 358

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم علوم 357.5

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة علوم 357.5

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان علوم 357.5

هندسة بنها بشبرا 357.5

حاسبات ومعلومات العريش علوم   357.1

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم 357

هندسة الإسكندرية 357

هندسة حلوان 356.5

هندسة كفر الشيخ 356.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم 356.5

كلية الهندسة جامعة دمنهور 356

هندسة بنها 355.5

هندسة السويس 355

هندسة المنوفية بشبين الكوم 355

هندسة حلوان بالمطرية 354

هندسة الفيوم 352.5

هندسة جنوب الوادي 351.5

هندسة بني سويف 351

هندسة أسوان 350

هندسة المنيا 350

هندسة سوهاج 349.5

هندسة أسيوط 349

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية 348.5

هندسة الطاقة أسوان 348.5

 

حاسبات وذكاء إصطناعي القاهرة رياضة   347.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة  345.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف 345

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة  343.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة  342.5

حاسبات وعلوم البيانات الإسكندرية رياضة  341

حاسبات وذكاء إصطناعي حلوان رياضة  341

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة  340.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة  340.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة  339

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة  338.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة  338.5

حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة  338

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة   338

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة  336.5

حاسبات ومعلومات السويس رياضة  336.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة  335.5

حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة  335

ذكاء إصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة 335

حاسبات ومعلومات العريش رياضة   334

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة  334

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة  334

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة  332.5

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة  332

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة  331.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة   331

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة  331

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة  330.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322

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نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 تنسيق المرحلة الثانية 2023 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

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