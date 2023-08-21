الرياضة تحدد خارطة الطريق للزمالك.. لجنة لتسيير شئون النادي.. ومدير النشاط: تقدمنا بالاستقالة ولكن مستمرون في عملنا

الزمالك، أصبحت الأحداث على صفيح ساخن داخل نادي الزمالك بعد استقالة مجلس إدارة القلعة البيضاء وإصدار وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا بشأن نادي الزمالك بعد إعلان مجلس إدارة النادي استقالته مؤخرا.

وأكد البيان أنه فى ضوء الاستقالة التى تقدم بها مجلس إدارة نادى الزمالك من إدارة شئون النادى وذلك بعدما تولى المسئولية على مدار السنوات الماضية ومنذ انتخابه فى بداية الدورة الانتخابية الحالية 2021 - 2025 وحتى الآن وتحمل مسئوليته الكاملة عن إدارة واحدة من أكبر المؤسسات الرياضية فى مصر.

وواصل البيان:" وبالإشارة إلى الاعتذارات التي تقدم بها كل من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضى بنادى الزمالك وعودتهم إلى مناصبهم السابقة بالنادى بعد أدائهم مهامهم منذ توليهم تلك المسئوليات وحتى تقديمهم تلك الاعتذارات، حيث أن تلك الاستقالات والاعتذارات سواء من أعضاء المجلس أو التنفيذيين هى نابعة بالأساس من تلقاء أنفسهم وحرصًا منهم على الصالح العام للنادى، وفى هذا الإطار، وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة على الحفاظ على النادى وتحقيق الاستقرار الإداري لتلك المؤسسة الرياضية العريقة، فقد سارعت الوزارة فى البدء بوضع التصور المتضمن خارطة الطريق فى ضوء اللوائح والقوانين المنظمة للبدء فى تنفيذ كافة الإجراءات والضوابط القانونية للمسار الانتخابي للنادى وفقًا للتوقيتات المحددة والمقررة فى النظم القانونية واللائحية المنظمة لهذا الشأن.

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لجنة تسيير شئون النادى

وبناء على ما تقدم، فمن المقرر أن يتم تكليف مدير تنفيذي ومدير مالى ومدير النشاط الرياضى وتشكيل لجنة منهم مجتمعين لتسيير شئون النادي إلى حين أقرب جمعية عمومية خلال الأشهر القليلة المقبلة والمتضمنة ضمن جدول أعمالها بندًا لانتخاب مجلس إدارة لنادى الزمالك لدورة انتخابية جديدة على وفق أحكام قانون الرياضة المصرية رقم 71 لسنة 2017، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بأعمال شئونها فى تنفيذ ذلك وفق ما هو متبع قانونًا.

واختتم البيان: تهيب الوزارة بالجميع عدم الانسياق خلف الأخبار الغير الموثوقة والتى قد تحمل اجتهادات أو معلومات غير صحيحة وأن المصدر الوحيد التى تصدر عنه الأخبار الرسمية للوزارة هو المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة.

مصير الزمالك بعد بيان وزارة الرياضة

وكانت فيتو كشفت في وقت سابق موقف نادي الزمالك ومن يدير النادي بعد تقدم مجلس الإدارة باستقالته رسميا، حيث تنص المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التابعة لوزارة الرياضة، على تعيين لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك، لأقرب جمعية عمومية تشهد انتخابات لاختيار مجلس جديد.

تشكيل لجنة الزمالك المؤقتة

وتتكون هذه اللجنة من: «المدير التنفيذي - المدير المالي - مدير النشاط الرياضي»، وبذلك سيكون تشكيل اللجنة التي تدير نادي الزمالك مؤقتا لحين أقرب جمعية عمومية

مدير النشاط الرياضي بالزمالك: تقدمنا بالاستقالة ولكن مستمرون في عملنا

قال أحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي المستقيل من الزمالك: تقدمنا بالاعتذار عن عدم الاستمرار في الزمالك لكننا مستمرون في تقديم عملنا لحين تعيين لجنة جديدة تقوم النادي خلال المرحلة القادمة.

وأضاف عبد الدايم في تصريحات تليفزيونية: نعمل لصالح الزمالك وقد يكون هناك أخطاء وسلبيات خلال فترة عملنا وتقدمت باستقالتي حتى لا يكون هناك حرج لوزارة الرياضة.

وأضاف: أرسلنا لفريق اليد 20 ألف دولار قيمة الاشتراك في البطولة العربية، وسيعود الفريق إلى مصر يوم ٢٨ أغسطس الجاري.

وتابع أحمد عبد الدايم: "هناك أشخاص يعملون ضد الزمالك، الجميع يعرف من هم، ولم أكن مجبرا على تقديم استقالتي لأني بحكم اللائحة موجود في النادي لكني أفضل منح الحرية لمن يتولى المسئولية الفترة المقبلة".

وأردف: "مجلس الزمالك أصدر قرارا أول أمس بصرف شهرين من مستحقات فريق كرة السلة لكن الاستقالة الجماعية عطلت التنفيذ".

قام أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك بحذف انتقاده لما يحدث داخل نادي الزمالك بعد استقالة مجلس إدارة الزمالك.

وكان زيزو وجه انتقادا حادا بسبب ما يحدث في الزمالك خاصة أن النادي بدون إدارة في الوقت الحالي واللاعبون لم يأخذوا مستحقاتهم في العام الماضي.

وقام زيزو بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، جاءت كالآتي:

وكان أحمد سيد زيزو جناح نادي الزمالك، انتقد ما يحدث في القلعة البيضاء من أزمات خاصة بعد استقالة مجلس الإدارة بالكامل.

ونشر زيزو ستوري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، كتب فيها: “يعني إيه لعيب بيلعب سنة كاملة ولسة مجبش 30٪ من عقده”.

وتابع: “يعني إيه مفيش مسئول تتكلم معاه؟! يعني إيه داخل سنة جديدة وإنت مش عارف هتعمل إيه؟!”.

وأتم زيزو: "يعني إيه بجد؟!، إيه العشوائية دي؟!".

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات الاستقالة الجماعية التي قدمها مجلس إدارة الزمالك.

وقال المصدر: إن الزمالك أرسل الخطاب منذ قليل بصفة رسمية إلى وزارة الشباب والرياضة.

حسين لبيب يعلق على استقالة مجلس الزمالك

وكان حسين لبيب رئيس الزمالك السابق، علق على الاستقالة الجماعية الذي قدمها مجلس الإدارة.

ونشر حسين لبيب بيانا رسميا عبر فيس بوك جاء كالتالي: "الزمالك أولا، جماهير وأعضاء نادي الزمالك الحبيب وصلا بما تحدثت به إليكم وتعاهدنا عليه أن نعمل معا على استعادة النادي إلى الطريق الصحيح بأسلوب مدروس وخطوات واعية اختلف معنا فيه البعض بدافع من حماسهم وغيرتهم الشديدة على النادي".

وأضاف:" لا يسعنا في هذا التوقيت سوى أن أشارككم التعبير والارتياح بعد أن رحل عن النادي من كانوا غير أهل لإدارته فتردى النادي على يديهم وبسوء إدارتهم وأوشك على الانهيار في كافة المجالات".

وتابع:"بعيدا عن الظروف والأسباب التي مكنت هؤلاء من مقاليد الأمور حيث تم إهداؤه إليهم واختطافه على يديهم في غفلة لن تتكرر، وفي هذه اللحظة الفارقة في تاريخ نادينا الحبيب".

واستطرد:" فإننا نتطلع إلى مستقبل أفضل وأكرر ما أكدته مرارا من ثقتي في وعي وحكمة قيادات وأجهزة الدولة وأن النادي لن يتكرر إهداؤه ولا اختطافه وإنما سوف يعود أمره حتما إلى المخلصين من أبنائه الذين حملوا اسمه ورفعوا رايته وما أكثرهم وهم بفضل الله وتكاتف ودعم الجميع قادرون على العبور بالنادي من كبوته التي طالت والوصول به إلى حيث المكانة التي تليق به وبأعضائه وجماهيره العظيمة.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

حسين لبيب يعلن خوضه انتخابات نادي الزمالك المقبلة

وأكد حسين لبيب: أنه يفكر جديا في خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة علي مقعد الرئيس، ولديه قائمة جاهزة لخوض العملية الانتخابية

قائمة حسين لبيب

ولفت إلي أن لديه قائمة من 35 شخصية ستدعم نادي الزمالك بكل قوة الفترة المقبلة، وسيكون ضمن قائمتي أعضاء من مجلس الإدارة السابق للزمالك وشخص بارز لن أعلن عن هويته حاليا.