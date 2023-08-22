فيلم تاج مهدد بالسحب من شباك التذاكر المصري بسبب قلة الإيرادات
فيلم تاج ، يواصل النجم تامر حسني في تحقيق إيرادات ضعيفة بفيلمه الجديد “تاج” الذي يعرض حاليا في صالات العرض المصرية.. إذ اكتفى الفيلم أول أمس بإيرادات وصلت لــ 12 ألف، بينما حقق أمس الإثنين إيرادات أدني واكتفى بــ 9 آلاف و800 جنيه فقط وتدني قائمة الإيرادات مما يحعله مهدد بالسحب من العرض فى إي وقت.
إيرادات فيلم تاج
ويحتل تامر حسني المركز الأخير بالبوكس أوفيس بفارق كبير عن فيلم المركز الأول “العميل صفر” الذي اقتربت إيراداته بالأمس من المليون جنيه.
فيلم تاج
ويعرض لـ تامر حسني حاليا بدور العرض السينمائي فيلم تاج وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول حياة التوأم تاج وهارون، يمرَّان بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما لقدرات خارقة تتسبب في وقوع العديد من المفارقات لهما.
وظهر على بوستر الفيلم الفنان تامر حسني بشخصيتين، كما أطلت الفنانة دينا الشربيني في منتصف البوستر، وشهد ظهور كل من الفنان عمرو عبد الجليل.
أبطال فيلم تاج
ويعتبر فيلم تاج للنجم تامر حسني أول إنتاج لسلسلة أفلام الأبطال الخارقين في مصر والوطن العربي، فيلم وهو من تأليف وبطولة تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ويشارك تامر بطولة فيلم "تاج" كل من دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، والفنانة القديرة هالة فاخر، وساندي.
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