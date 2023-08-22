الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أعمال من التراث بأنامل "ثنائي العود" فى الليلة الخامسة لـ صيف الإنتاج الثقافى (صور)

ثنائي العود، فيتو
ثنائي العود، فيتو

أحيت فرقة ثنائي العود الليلة الخامسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الاثنين، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. 

 

حفل فرقة ثنائي العود 

حيث قدمت فرقة ثنائي العود "دينا عبد الحميد وغسان اليوسف"، أعمالا موسيقية من التراث ومجموعة من أشهر أعمال كوكب الشرق أم كلثوم وفيروز، بالإضافة إلى عدد من المقطوعات الموسيقية من مؤلفاتهم التى تميزوا بها.

فرقة ثنائي العود 

ثنائى العود هما أول ثنائى عربي لآلة العود، تفردا بعزف تقنية "إصبع ووتر"، وهى العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الآخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، كما تعد الفرقة الثنائي الأول فى الوطن العربى فى تقديم الحفلات بشكل ثنائى، بمصاحبة عدد من الموسيقيين من عازفى الإيقاع والناى والكيبورد.

Advertisements

صيف الإنتاج الثقافي 

يأتى برنامج "صيف قطاع الإنتاج الثقافى" فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، ويقام فى الفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، يوميا فى التاسعة مساء، سعر التذكرة موحد ٣٠ جنيه.

تعرف على فعاليات برنامج إجازة سعيدة في سينما الهناجر، اليوم

فرقة أنغام الشباب تحيي الليلة السادسة من برنامج صيف الإنتاج الثقافي غدا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حفل فرقة ثنائي العود صيف الانتاج الثقافي الهناجر برنامج صيف الإنتاج الثقافى فرقة ثنائي العود

مواد متعلقة

فرقة أنغام الشباب تحيي الليلة السادسة من برنامج صيف الإنتاج الثقافي غدا

انطلاق ليالي صيف الإنتاج الثقافي بالهناجر غدا، و"رضا" والقومية للفنون يفتتحان الفعاليات

الأكثر قراءة

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كلية التربية 2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تنسيق كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي

برلمانية تدعو لمصالحة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب

مصدر أمنى يكشف حقيقة وجود تظاهرات للمواطنين فى إحدى المحافظات

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

Advertisements

منوعات

المزيد

صحفي تونسي يضحي بحياته لإنقاذ طفلين، ما القصة؟

هذه أبرز محطاته، وفاة مخترع الــ"بي دي إف"

ترودو يهاجم "فيسبوك" لمنعه انتشار أخبار حرائق الغابات في كندا

روبوت موسيقي يفوز بميدالية ذهبية في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

أسعار السيراميك اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 22-8-2023 بالأسواق

سعر الذهب اليوم الثلاثاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 22-8-2023

المزيد

انفوجراف

احذر هذه الأسباب تؤدي لإصابة الأطفال بالحول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى لفظ روح القدس الوارد في آيات القرآن الكريم؟ الإفتاء تجيب

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

ملعون ولو حسنت نيته، حكم إفساد العلاقة بين الزوجين وعقوبتها

المزيد
الجريدة الرسمية