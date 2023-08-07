تعرف على فعاليات برنامج إجازة سعيدة في سينما الهناجر، اليوم
يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية تقديم فعاليات برنامج "إجازة سعيدة" والتي ينظمها القطاع، بمناسبة الإجازة الصيفية بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.
فعاليات برنامج إجازة سعيدة
وتبدأ فعاليات اليوم الإثنين الموافق 7 أغسطس الجاري، في الحادية عشرة صباحا، بعرض مجموعة من الأفلام: "إنترنت آمن" (مصر)، "من سيفوز بالكأس" (مصر– السعودية)، "البحث في القمامة" (أيرلندا)، "فازيليزا الكسلانة" (روسيا)، "سنة أولى صيام" (مصر)، "الخروف النحيف"، "الغراب الأبيض" (كرواتيا) وفيلم "تيتا" (مصر).
ويعقب عروض الأفلام ورشة فنية للحلي إشراف إسراء عماد، وورشة مكرمية إشراف سها علما.
جدير بالذكر أن جميع فعاليات برنامج إجازة سعيدة مجانا، فيما يكون الحجز بأسبقية الحضور.
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