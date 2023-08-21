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ثقافة وفنون

فرقة أنغام الشباب تحيي الليلة السادسة من برنامج صيف الإنتاج الثقافي غدا

مسرح ساحة الهناجر
مسرح ساحة الهناجر للفنون، فيتو

تحيي فرقة أنغام الشباب الليلة السادسة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في تمام التاسعة من مساء غد الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

فرقة أنغام الشباب 

ويتغنى نجوم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بباقة متنوعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، كما يشدو فريق "شباب لايف" بمجموعة من الأغاني الشبابية الشهيرة بجانب عدد من الأغاني الوطنية، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.

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برنامج صيف الإنتاج الثقافى

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام في التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.

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برنامج صيف الإنتاج الثقافى فرقة انغام الشباب مركز الهناجر للفنون مسرح ساحة مركز الهناجر أنغام الشباب المخرج خالد جلال

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