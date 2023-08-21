فرقة أنغام الشباب تحيي الليلة السادسة من برنامج صيف الإنتاج الثقافي غدا
تحيي فرقة أنغام الشباب الليلة السادسة لبرنامج صيف الإنتاج الثقافي الذي ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في تمام التاسعة من مساء غد الثلاثاء الموافق ٢٢ أغسطس الجاري، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.
فرقة أنغام الشباب
ويتغنى نجوم فرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بباقة متنوعة من أشهر أغاني زمن الفن الجميل، كما يشدو فريق "شباب لايف" بمجموعة من الأغاني الشبابية الشهيرة بجانب عدد من الأغاني الوطنية، تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير الفرقة.
برنامج صيف الإنتاج الثقافى
يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافي، يقام في التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجاري، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها.
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