عرض مفاجئ لشراء حصة فى الشرقية للدخان والشركة تخاطب إدارة البورصة ( مستند )

فى الساعة الأولى من بدء حركة التداول في البورصة المصرية، اتجه مؤشر سهم الشركة الشرقية إيسترن كومباني الى الارتفاع بنسبة 11 % خلال فى جلسة اليوم الثلاثاء، ليخترق حاجز الـ 20 جنيها للسهم الواحد، مما جعل إدارة البورصة توقف التداول على السهم لمدة 10 دقائق لتجاوزه نسبة صعود 10%، ومن ثم استكمال عملية التداول.

اقرأ التالي: بعد الأنباء عن مفاوضات لشراء حصة في الشرقية للدخان، خبراء: فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بهذا القطاع

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واستكمالا لما نشر أمس عن مفاوضات شراء حصة في الشرقية للدخان، تنفرد “ فيتو ” بعرض خطاب ( مستند ) موجه من الشرقية للدخان الى ادارة البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، والذى يحوى عرض مقدم للشركة لشراء حصة فيها، وذلك فى اطار طرح الشركات المملوكة للدولة فى البورصة بهدف توسيع قاعدة الملكية وتنشيط حركة التداول فى البورصة المصرية.

إعلان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

يأتي ذلك بعد إعلان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تلقيها عروضا من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها والبالغة 50.95% من أسهم الشركة الشرقية، وجاري دراسة هذه العروض والتفاوض مع مقدميها لاختيار أفضلها، منوهة إلى أن تنفيذ الصفقة مرتبط بإجراء الفحص النافي للجهالة.

شركة اليابان الدولية للتبغ JTI

شركة اليابان الدولية للتبغ JTI المملوكة بنسبة 33% للحكومة اليابانية، دخلت فى سباق عاجل وسريع التفاوض مع الحكومة المصرية لشراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، بالتواوى مع اعلان الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة المصرية انها تلقت عروض من مستثمرين أجانب لشراء حصة لا تتجاوز 30% من إجمالي حصتها والبالغة 50.95% من أسهم "الشركة الشرقية للدخان".

تفاوض شركة "المتحدة للتبغ" التابعة لشركة "فيليب موريس"

بعد أنباء عن تفاوض شركة "المتحدة للتبغ" التابعة لشركة "فيليب موريس"، مع الحكومة المصرية على شراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني“ لتوفير سيولة دولارية، يوضح خبراء سوق المال لـ ”فيتو” تأثير تلك الأنباء على الفرص المتاحة لتحقيق الأرباح من الأموال المستثمرة بهذا القطاع، وهل القيمة العادلة للشركة تعادل القيمة السوقية أم لا؟

الأداء المالى جيد للشركة ونجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة

الجدير بالذكر قد أعرب خبراء سوق المال عن ترحيبهم ببيع حصة اقلية من “ الشرقية للدخان ” خاصة بعد إعلان شركة المتحدة للتبغ عن نيتها للتفاوض على شراء حصة أقلية بشركة الشرقية للدخان، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بهذا القطاع، وأن القيمة العادلة للشركة أكبر بكثير من القيمة السوقية لها، مضيفيين الى ان الاداء المالى جيد للشركة ونجح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام بالقوائم المالية، وأيضًا نمو ملحوظ في الإيرادات والمبيعات وبالتالي ينعكس إيجابًا على أرباح الشركة ويدفعها نحو الارتفاع، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بشركة الشرقية للدخان.