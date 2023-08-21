بعد الأنباء عن مفاوضات لشراء حصة في الشرقية للدخان، خبراء: فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بهذا القطاع

بعد أنباء عن تفاوض شركة "المتحدة للتبغ" التابعة لشركة "فيليب موريس"، مع الحكومة المصرية على شراء حصة أقلية في الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني“ لتوفير سيولة دولارية، يوضح خبراء سوق المال لـ ”فيتو” تأثير تلك الأنباء على الفرص المتاحة لتحقيق الأرباح من الأموال المستثمرة بهذا القطاع، وهل القيمة العادلة للشركة تعادل القيمة السوقية أم لا؟

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حسام عيد: هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بهذا القطاع

قال حسام عيد خبير أسواق المال لـ "فيتو": بعد إعلان شركة المتحدة للتبغ عن نيتها للتفاوض على شراء حصة أقلية بشركة الشرقية للدخان، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بهذا القطاع، وأن القيمة العادلة للشركة أكبر بكثير من القيمة السوقية لها.

واضاف عيد قائلا: هناك أداء مالي جيد للشركة ونجاح في تحقيق معدلات نمو مرتفعة كل عام بالقوائم المالية، وأيضًا نمو ملحوظ في الإيرادات والمبيعات وبالتالي ينعكس إيجابًا على أرباح الشركة ويدفعها نحو الارتفاع، الأمر الذي يؤكد أن هناك فرصة قوية لتحقيق أرباح على الأموال المستثمرة بشركة الشرقية للدخان.

حسام عيد، فيتو

إبراهيم الإمبابي: يجب أن تكون هناك ضرورة للتوضيح بشأن بيع حصة الشركة الشرقية للدخان

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم الإمبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات لــ "فيتو": يجب أن تكون هناك ضرورة للتوضيح بشأن بيع حصة الشركة الشرقية للدخان.

ابقراهيم الامبابى، فيتو

الجدير بالذكر فى العام 2019 تم بيع ما يصل إلى 4.5 % من أسهم في «الشرقية للدخان» بقيمة 180 مليون دولار في ذلك الحين، فيما دفعت شركة فيليب موريس نحو 450 مليون دولار للحصول على الرخصة الجديدة لإنتاج السجائر التقليدية والإلكترونية في مصر خلال يونيو 2022، في مزايدة انسحبت منها كل الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لاعتراضها على شروط الرخصة، بالاضافة الى انه تتوزع ملكية "الشرقية للدخان" بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للحكومة وتملك نحو 51 % صندوق استثمار "ألان غراي" المالك لنحو 7.2% من الأسهم، و"اتحاد العاملين المساهمين" 5.2%، في حين أن الحصص الباقية حرة التداول في البورصة المصرية.

تداولات اليوم بالبورصة المصرية

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الاثنين، نحو 2.8 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 719 مليون ورقة منفذة على 81 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 531 مليون ورقة منفذة على 61 ألف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 98.01 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.99 % خلال الجلسة.

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