أهلي جدة يسعى لضم نجم أتلتيكو مدريد بعد فشل صفقة لاعب نابولي

يسعى نادي أهلي جدة السعودي للتعاقد مع لاعب وسط عالمي، بعد فشل مفاوضات ضم البولندي بيوتر زيلينسكي، لاعب وسط نابولي الإيطالي.

ودخل الأهلي السعودي في مفاوضات مع نابولي لشراء زيلينسكي، لكنه لم يتوصل لاتفاق مع بطل الكالتشيو.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن الهدف الجديد لنادي أهلي جدة هو الأرجنتيني رودريجو دي بول.

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "فتح الأهلي خط مفاوضات مع أتلتيكو للتعاقد مع الأرجنتيني دي بول".

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وأضاف: "لقد أصبح اللاعب المتوج مع منتخب بلاده بمونديال قطر، الهدف الرئيسي للأهلي، بعد انهيار صفقة زيلينسكي".

وختم: "المفاوضات مع أتلتيكو مدريد ليست سهلة، لكن الأهلي يحاول بجدية".

رياض محرز يفوز بأول جائزة في الدوري السعودي

توج الجزائري الدولي رياض محرز، لاعب أهلي جدة، بأول جائزة شخصية له في الدوري السعودي، بعد انضمامه للراقي مطلع الموسم الحالي، قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن الفائز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من المسابقة.

وحصل رياض محرز على الجائزة بتصويت الجمهور، وذلك لهدفه في مرمى الخليج، حيث نال 84% من الأصوات، مقابل 10% لهدف فاشيون ساكلا لاعب الفيحاء الذي سجل التعادل أمام الهلال، و6% لهدف لاعب الفتح كريستيان تيو في مرمى الأخدود.

أرقام الجولة 2 من الدور السعودي

وشهدت الجولة الثانية تفوق للاعبين الأجانب من حيث تسجيل الأهداف مقارنة باللاعبين السعوديين وجاءت أرقام الجولة الثانية كالتالي:

‏9 مباريات

7 ‏انتصارات

2 تعادل إيجابي

‏25 هدفا

‏2.77 هدف لكل مباراة

‏22 لاعبًا تعاقبوا على تسجيلها

‏10 سعوديين

‏12 أجنبي

‏3 ركلات جزاء

‏35 بطاقة صفراء

‏1 بطاقة حمراء