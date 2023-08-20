الأحد 20 أغسطس 2023
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سياسة

متخصص بالشأن الأفريقى: تدخل الإيكواس عسكريا في النيجر أمر مستبعد

الدكتور رمضان قرنى،فيتو
الدكتور رمضان قرنى،فيتو

ازمة النيجر، قال الدكتور رمضان قرنى المتخصص فى الشأن الأفريقى،  إن قرار الإيكواس بالتدخل العسكري في أزمة النيجر أمر مستبعد خاصة بعد كلمة رئيس المجلس العسكرى بالنيجر والذى يعد خطوة لبناء توافق مجتمعى وإعطاء ضمانات للداخل والخارج ودول الجوار وبعد الخطاب الذى أشار فيه أن المرحلة الانتقالية ستكون ثلاث سنوات داعيا إلى حوار وطنى حول مستقبل النيجر وواصفا تدخل الايكواس عسكريا بمثابة احتلال لدولة النيجر.

 

خطوة تحمل أكثر من مضمون 

 

ازمة النيجر،  وأكد فى تصريح لـ فيتو أن هذه الخطوة تحمل أكثر من مضمون الأول أن فكرة الدعوة لحوار وطنى هو محاولة للاستفادة من المجتمع المدنى وإعطاء رسالة أن المجلس العسكرى غير مستأسد بالسلطة وأنه يبحث عن اكمال العملية السياسية فى إدارة أمور الدولة ومن جهة أخرى المجلس العسكرى يريد إثبات أنه غير طامع فى السلطة بغض النظر عن الضجة الإعلامية وهذا النهج ليس جديدا على الانقلابات العسكرية وسيناريو يتكرر فى الانقلابات التى حدثت فى غرب أفريقيا. 

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لجنة الأيكواس تلتقى الرئيس بازوم

 

ازمة النيجر،  وتابع أن أهمية الطرح الذى طرحه الجنرال عبد الرحمن رئيس المجلس العسكرى بالنيجر فى لجنة الايكواس والالتقاء بالرئيس محمد بازوم والالتقاء بالمجلس العسكرى وترويج الصور التى أثبتت صحة الرئيس محمد بازوم على عكس ما كان يروج عن تدهور حالته الصحية وهنا يجب الاشارة الى أهم ما ورد فى بيان الايكواس وهو الاشادة بالحلول الدبلوماسية سواء فى حديثه عن المباحثات مع المجلس العسكرى أو زيارة الرئيس محمد بازوم

 

التوافقات السياسية 

 

وواصل حديثه قائلا، إن زيارة لجنة الايكواس تاتى فى إطار رسائل للداخل والخارج وكسب التاييد لموقفها وهو نفس الأمر الذى يسعى اليه المجلس العسكرى من خلال إثبات الحالة الصحية للرئيس محمد بازوم وبالتالى أزمة النيجر فى طريقها للتوافقات السياسية. 
 

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ازمة النيجر المجلس العسكرى الايكواس الرئيس محمد بازوم دول الجوار

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