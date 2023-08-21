كيليان مبابي كلمة السر في تخلي ريال مدريد عن كاكا الصغير

ريال مدريد، كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد لا يشعر بأي قلق على خسارة أحد الصفقات المميزة التي كان يتابعها هذا الصيف.

وارتبط ريال مدريد بالحصول على خدمات جابري فيجا الشهير بـ كاكا الصغير، لاعب وسط سيلتا فيجو، لكنه على أعتاب الانتقال الرسمي إلى نابولي مقابل 36 مليون يورو.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، كان ريال مدريد مهتما بالفعل بفيجا، كما أن اللاعب وافق على الانتقال إلى الميرنجي وكان ينتظر وصول العرض الرسمي.

Advertisements

وأشارت إلى أن الريال لم يضم فيجا لأن أهدافه الرئيسية في الميركاتو كانت كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وجود بيلينجهام، كما أن هناك تخمة في خط الوسط بوجود لوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا وتوني كروس وأوريلين تشواميني.

وأوضحت التقارير أن إدارة ريال مدريد تدرك جيدا الجودة التي يتمتع بها فيجا، وسيظل اللاعب تحت أنظار الملكي أثناء تجربته الجديدة في الدوري الإيطالي.

وكشفت أن هناك رغبة مشتركة بين ريال مدريد وممثلي اللاعب بالاتفاق مستقبلا على صفقة تجمع شمل الطرفين.

كاكا الصغير

وتألق فيجا، الذي يطلق عليه لقب "كاكا الصغير"، مؤخرا مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عاما 11 هدفا وصنع 4 آخرين في 40 مباراة مع سيلتا فيجو بالموسم الماضي.

وعلي صعيد آخر سطر الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، إنجازا جديدا مع الفريق الإسباني، بعدما تخطي الإسباني فيسنتي ديل بوسكي المدرب التاريخي للنادي الملكي.

وقاد أنشيلوتي نادي ريال مدريد للفوز على ضيفه ألميريا بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالوينة، فإن أنشيلوتي بات ثالث أكثر المدربين قيادة لريال مدريد في الدوري الإسباني برصيد 154 مباراة، متفوقا بفارق مباراة على الإسباني فيسنتي ديل بوسكي، مدرب الفريق في نهاية التسعينيات ومطلع الألفية الثالثة.

29 مباراة تفصله عن زيدان

ويتأخر أنشيلوتي بفارق 29 مباراة فقط عن الفرنسي زين الدين زيدان، الذي تولى مسؤولية ريال مدريد في 183 مباراة بالدوري الإسباني، بينما يتصدر القائمة الإسباني ميغيل مونوز بـ424 مباراة.

كارلو أنشيلوتي

قاد أنشيلوتي ريال مدريد في فترتين، الأولى من 2013 إلى 2015، والثانية مستمرة من 2021 إلى الآن.

في موسمه الأول بالليجا احتل أنشيلوتي المركز الثالث مع الريال، بعد خوض 38 مباراة، فاز في 27 منها وتعادل 6 وخسر 5 مرات، بينما في الموسم الثاني 2014-2015، حل ثانيًا بعد 30 فوزا و6 هزائم وتعادلين.

وفي الولاية الثانية، التي بدأت في موسم 2021-2022، حقق كارليتو اللقب بـ26 فوزا و8 تعادلات و4 هزائم، ثم في الموسم التالي جاء وصيفًا بـ24 فوزا و6 تعادلات و8 هزائم، وأخيرًا هذا الموسم لعب الريال مباراتين فاز بهما.

مباريات أنشيلوتي مع ريال مدريد في الدوري

وقاد أنشيلوتي ريال مدريد خلال 154 مباراة في الدوري الإسباني، فاز في 109 منها وتعادل 22 مرة وخسر 23 مباراة.