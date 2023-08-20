الأحد 20 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

بيريز يطالب مبابي بإعلان رغبته في الرحيل لريال مدريد

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يواصل محاولاته لربط الفرنسي كيليان مبابي بعقد جديد، لمنعه من الانتقال إلى ريال مدريد مجانا الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان يرى أن تجديد عقد مبابي أصبح أقرب الآن بعدما نجح النادي في تخطي الخلافات وتقريب المواقف في الفترة الأخيرة.

وواصلت: "هناك وفد من قطر سيسافر إلى باريس الأسبوع المقبل، للاجتماع مجددًا بمبابي وممثليه، لمحاولة إقناعه بقبول عرض التجديد". 

Advertisements

وأشارت إلى أن ممثلي باريس سيحاولون إنجاز المهمة بكل الطرق الممكنة، لا سيما وأنهم يرون أن الاجتماع الأخير بين مبابي وناصر الخليفي أسفر عن نتائج جيدة انتهت بعودة اللاعب إلى المجموعة الأساسية.

وذكرت "آس" أنه في حالة إصرار مبابي على المغادرة مجانا الصيف المقبل، سيطلب ممثلو باريس من اللاعب الفرنسي التصريح علنا بأن رغبته هي الرحيل عن باريس.

وختمت: "فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، طلب من مبابي إعلان رغبته في الرحيل، لاستكمال ضمه إلى النادي الملكي".

باريس سان جيرمان يتعادل مع تولوز

وتعادل  باريس سان جيرمان أمام تولوز بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

وأحرز كيليان امبابي هدف باريس سان جيرمان في الدقيقة 61 من ركلة جزاء من عمر الشوط الثاني بعد مشاركته في الدقيقة 51، وتعادل زكريا أبو خلال في الدقيقة 87.

وعلي صعيد آخر أكد الفرنسي الدولي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، على استيائه من تصرف زميله السابق نيمار، المنضم حديثا لصفوف الهلال السعودي.

وكان نيمار قد وضع علامة إعجاب من حسابه بموقع إنستجرام، على منشور ذكر أن مبابي طلب بوضوح في 2022 رحيل نيمار، وأن اليوم الذي رحل فيه نجم السامبا بشكل شبه رسمي، عاد مبابي إلى التدريبات بالصدفة.

ووفقا لصحيفة "ليكيب"، فقد لاحظ مبابي، وضع نيمار، إعجابا على المنشور، وشعر باستياء شديد تجاه تصرف اللاعب البرازيلي.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن كيليان مبابي لا يشعر بالحزن تجاه رحيل زميله السابق نيمار إلى الهلال السعودي.

وسبق أن زعمت العديد من التقارير في آخر موسمين، أن العلاقة توترت بين نيمار ومبابي، منذ انتقال ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان.

استياء شديد من مبابي تجاه نيمار بعد هذا التصرف

مبابي يقود قائمة باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كيليان مبابي نادي باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان مبابي ريال مدريد

مواد متعلقة

في مباراة مثيرة، تولوز يحقق المفاجأة ويتعادل مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي (فيديو)

تعادل سلبي بين باريس سان جيرمان وتولوز بالشوط الأول بالدوري الفرنسي

استياء شديد من مبابي تجاه نيمار بعد هذا التصرف

مبابي يقود قائمة باريس سان جيرمان أمام تولوز في الدوري الفرنسي

الأكثر قراءة

بفيديو ساخر، علاء مبارك يوجه رسالة لـ مدحت شلبي بعد انضمامه لقنوات SSC

زلزال يضرب تركيا بقوة 3.8 على مقياس ريختر

بدءا من اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار منتجات جهينة من الألبان والعصائر

قرار جديد من كولر في ملف المهاجم الأجنبي

محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك أمام الجنايات، الامتناع عن توريد مبلغ يتجاوز المليار جنيه مستحقات الهيئة العامة للبترول

موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2023

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

بعد عمار ياسعودية، المملكة تخصص حفلا ضخما لـ محمد الحلو

Advertisements

منوعات

المزيد

تقارير تكشف سبب هوس إيلون ماسك بحرف X

أمريكية تتعرض للاحتيال بعد شراء كلب فرنسي أصيل عبر الإنترنت

انقطاع الكهرباء في ولاية نيوجيرزي الأمريكية بسبب سمكة

الفرح المشئوم، حكاية عروس طرابلس الذي تحول حفل زفافها لمأتم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأحد 20-8-2023 بالأسواق

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأحد 20-8-2023

أسعار السيراميك اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الأحد 20-8-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار حفل فريق كايروكي في مهرجان العلمين الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

6 أحكام تتعلق بإلقاء السلام والرد عليه، و21 حالة لا يجب فيها

حديث أبي زرع، حديث مهم بين الزوجات عن الأزواج في زمن النبوة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 20- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية