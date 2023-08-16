أسعار الخضراوات اليوم، 9 جنيهات أقل سعر لكيلو البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأربعاء 16 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية: أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الأربعاء 16 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

وسجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس من 7.5 جنيه إلى 9.5 جنيه، سعر كيلو البصل من 9 إلى 16 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، الكوسة من سعر 7 إلى 10 جنيهات.

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وبلغ سعر كيلو جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، الفاصوليا من 16 إلى 22 جنيهًا، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 3.5 إلى 6.5 جنيه، باذنجان رومي من 5 إلى 7 جنيهات، باذنجان أبيض من 4 إلى 6.5 جنيه.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 4 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي صوب من 7 إلى 11 جنيهًا، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر البطاطا سعر من 5 إلى 8 جنيهات، كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات، خيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، البامية من 25 إلى 30 جنيهًا، خيار صوب من 7 إلى 12 جنيهًا، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وعن أسعار الزيتون في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الأربعاء، وتراوح سعر زيتون تفاحي من 20 إلى 28 جنيهًا، زيتون عزيزي لكويد بسعر من 18 إلى 22 جنيهًا، زيتون بيكول ومنزيل بسعر من 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون دولسى وعاص من سعر 14 إلى 20 جنيهًا، زيتون عجيزي وشملالي من سعر 14 إلى 20 جنيهًا.

وتراوح سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خس مر بنحو 3 جنيهات، الليمون بلدي من 6 إلى 20 جنيها، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

وبلغ سعرقرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو شبت من 60 إلى 80 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، نعناع نحو 7.5 جنيه، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه.

وسجل سعر كيلو كسبرة من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو جرجير من 60 إلى 80 جنيهًا، كيلو بقدونس سعر من 60 إلى 80 جنيهًا، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، خس من 3 إلى 4 جنيهات،البنجر من 2 إلى 4 جنيهات، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.