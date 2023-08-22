بعد قليل، محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

تنظر محكمة جنح المقطم، بعد قليل، ثالث جلسات محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم.

ومن المقرر الاستماع لأقوال الشهود.

النصب على الفنان صبري عبد المنعم

وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من الفنان صبري عبد المنعم، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بتضرره من أحد الأشخاص وسيدة، لقيامهما بالنصب والاحتيال عليه من خلال إيهامه ببيع شقة مملوكة له "كائنة بدائرة القسم"، وتحرير توكيل لهما ببيع الشقة المشار إليها.

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سقوط المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبدالمنعم

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف باقى المتهمين وتمكن رجال المباحث من ضبط (4 منهم)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وكذا قيامهم ببيع الشقة لأحد الأشخاص بموجب التوكيل المحرر مقابل مبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.



النصب على الفنان صبري عبد المنعم من قبل أحد أصدقائه في الوسط الفني

الفنان كشف في تصريحات خاصة لـ “فيتو” عن تفاصيل تعرضه للنصب من أحد الأشخاص بالاستيلاء على شقته بـ منطقة المقطم، حيث قال: كنت اعرف واحد أخد الشقة بالعقد وادوني شيك وطلع مزور والجهات المختصة قاموا بواجبهم على أكمل وجه، وكافة الأجهزة الأمنية متعاطفة معايا".

واستكمل الفنان حديثه مع فيتو قائلًا: "ربنا حطني في اختبار جديد زي الاختبارات اللي مرت عليَّ في حياتي في المرض والظروف والشغل”.

وعن علاقته بصديقه النصاب، قال: “أعرفه من 15 عامًا وهو ينتمي إلى الوسط الفني إلى حد ما، وكان حريصًا دائما على السؤال على صحتي من وقت لآخر وكنا نسأل على بعضنا في المناسبات”.

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عقار المقطم تحويشة عمري صبري عبدالمنعم

واصل صبري عبد المنعم حديثه: “أنا أملك عقارًا في منطقة المقطم هو تحويشة عمري، اشتريته بعد 50 عامًا من عملي في مجال الفن منذ عام 1971”، لافتا إلى أنه قرر بيعه ليترك شيئًا يساعد أولاده على ظروف الحياة.

صديقي أقنعني ببيع العقار أثناء فترة مرضي

استطرد صبري عبد المنعم في حكايته، موضحا أن صديقه استغل فترة مرضه، وكالصياد الماهر رمى شباكه، ليحصد ثمرة وتحويشة عمره، قائلًا: أبلغني بأنه وجد شركة خارج مصر لتشتري مني العقار الذي أملكه، ولكني خلال هذا الوقت تعرضت لأزمة صحية وتم نقلي إلى المستشفى وأثناء فترة مرضي أقنعني ببيع العقار لهذه الشركة".

وتابع: “جاب لي العقد وكان عقد سمسرة علشان كان في أطراف في الموضوع نائبين عن الشركة خارج مصر، وذهبنا إلى الشهر العقاري من أجل عمل توكيل البيع، وبعد مرور 45 يومًا ذهبت إلي البنك من أجل صرف الشيك الذي حصلت عليه بعد عمل توكيل البيع في الشهر العقاري”.

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المفاجأة كانت هنا، حيث أبلغه البنك بأن الشيك ليس صحيحًا، مضيفًا: "البنك أبلغني أن هناك مشكلة في صرف الشيك قالوا لي ارجع للتوكيل اللي معاك، وهنا اكتشفت عملية النصب، لأنهم استغلوا فترة مرضي وكتبوا اسم سيدة في توكيل البيع بدلًا من اسم الشركة، ثم بعدها اتجهت للجهات المختصة وحررت محضرًا".

بلاغ ضد صاحبة شركة مقاولات

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا من قسم شرطة المقطم، يفيد تقدم الفنان صبري عبد المنعم ببلاغ يتهم فيه صاحبة شركة مقاولات وآخر للنصب عليه في مبلغ مالي حوالي 1900000 جنيه مصري، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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وبإجراء التحريات تبين أن الأولى هي ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيك بنكي بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة من الشركة بأن المدعوة "نيفين" قامت بالنصب عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

كما تبين من أحد البنوك أن الشركة المذكورة لا يوجد لها حساب، وعليه لم يتم صرف المبلغ المحرر بالعقد 36 ألف دولار، وتحرر المحضر اللازم لقسم شرطة المقطم، وتم عرضهما على النيابة العامة.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

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ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمي ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولا بدَّ أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.