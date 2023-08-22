حاربى التجاعيد والخطط بالبشرة بمكونين اثنين فقط

التجاعيد والخطوط من الأمور التى تؤثر على شباب البشرة ورونقها ونضارتها، وهو الأمر الذى يزعج الفتيات كثيرا لأنه يعطيهن عمرا أكبر من عمرهن.

والتجاعيد مشكلة كبيرة لها أسباب عديدة، أبرزها إهمال العناية بالبشرة وعدم شرب الماء الكافى، ما يدفع الفتيات للعناية الفائقة ببشرتهن.

وصفة طبيعية لمقاومة التجاعيد والخطوط

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبية لمقاومة التجاعيد والخطوط بالبشرة.

المكونات:

2 ملعقة جل بذور الكتان

ملعقة أرز مطحون

الطريقة:

نحضر بولة عميقة ونضع بها جل بذور الكتان.

ثم نضيف له الأرز المطحون ونقلبجيدا لمدة 5 دقائق حتى نحصل على خليط ابيض وقوام كريمى ناعم خالى من أى تكتلات.

يحفظ القناع بالثلاجة وصلاحيتها أسبوع.

ثم نفرد القليل من القناع على البشرة ونتركه لمدة 20 دقيقة.

ثم نغسل البشرة بعدها جيدا بالماء الفاتر.

نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

لعمل جل بذور الكتان فى المنزل ناخذ ملعقة بذور كتان ونضيفها لكوب ماء، ونتركها على النار الهادئة تغلى حتى تتحول إلى جل، ثم نصفيها وهى ساخنة ونترك الجل يبرد ويكون جاهز للاستخدام.

وصفة طبيعية لمقاومة التجاعيد والخطوط، فيتو

هذه خطوات العناية بالبشرة اتبعيها

وللعناية بالبشرة، يجب أولا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا

- استخدام السيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.