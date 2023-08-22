فوائد الكاجو، مهم لصحة الكبار والصغار ولكن لا يجوز الإفراط في تناوله

فوائد الكاجو، الكاجو من المكسرات الشهيرة التى لها عشاق كثيرون، لمذاقه المميز الذى لا يقاوم ويستخدم في تزيين المكسرات وبعض الأكلات.

وفوائد الكاجو، عديدة فهو غنى بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وينصح به الخبراء دائما.

فوائد الكاجو، فيتو

القيمة الغذائية الموجودة في الكاجو

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الكاجو من المكسرات الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة والأحماض الأمينية مثل الأوميجا والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والزنك والسيلينيوم والبروتينات والألياف والكربوهيدرات.

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فوائد الكاجو لصحة الكبار والصغار

وأضافت منى، أن من فوائد الكاجو:-

يساعد فى الحماية من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يمد الجسم بالطاقة والنشاط وبالتالى تناوله مهم للصغار قبل التمرين حفاظا على نشاطهم وتركيزهم أثناء التمرين.

مهم للحوامل لأنه يساعد فى نمو الجنين بشكل صحى يمنع تشوهات الأجنة.

يساعد فى الوقاية من حصوات المرارة.

يعزز القدرة الجنسية للرجال لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة.

يحافظ على مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكر.

يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد والهيموجلوبين ما يساعد الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

يعزز من صحة اللثة والفم والأسنان.

يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

ينشط المخ ويرفع معدلات الذكاء والتركيز.

يحمى من مخاطر الإصابة بالسكتات القلبية والدماغية.

يساعد في تقوية العضلات وبنائها لاحتوائه على البوتاسيوم.

مهم للرياضيين لأنه يقلل من فرص الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين.

يساعد فى تنشيط الدورة الدموية بالجسم.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك ومضادات الأكسدة.

يحافظ على صحة البشرة وشبابها ويغذى الشعر لاحتوائه على الدهون الصحية “الأوميجا”.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد فى حالة تناوله ضمن السعرات الحرارية المحسوبة باليوم لأنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويساعد فى رفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

مخاطر الإفراط في تناول الكاجو

ورغم فوائد الكاجو، إلا أنه لا يجوز الإفراط فى تناوله لأن سعراته الحرارية العالية تسبب ارتفاع نسبة الدهون بالجسم وزيادة الوزن ومشاكل المعدة، لذا لا يجوز الإفراط في تناول الكاجو حفاظا على الصحة.