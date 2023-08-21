فوائد الفاصوليا البيضاء، تحمي الجهاز الهضمي وتنقص الوزن

فوائد الفاصوليا البيضاء، للجسم وللصحة هامة ومذهلة، وتناول الفاصوليا البيضاء بانتظام، يدعم الجسم بالعديد من المواد الغذائية الأساسية، مثل الألياف والمغنيسيوم، والعديد من مضادات الأكسدة القوية التي تحارب الجذور الحرة، مما يحمي الجسم من الأمراض المزمنة ويقوي الجهاز المناعي.

فوائد الفاصوليا البيضاء

فوائد الفاصوليا البيضاء

وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد الفاصوليا البيضاء، للصحة عديدة، والتي تستعرضها في السطور التالية.

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مصدر كاف للمغنيسيوم

يساعدك المغنيسيوم على التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل. كما أنه ضروري لصحة العظام.

الجدير بالذكر، أن نقص المغنيسيوم يؤدي إلى الإسهال وأمراض الاضطرابات الهضمية ومشاكل الجهاز الهضمي بشكل عام، وداء السكري.

تنظيم دهون الجسم

تناول الفاصوليا البيضاء بانتظام، يعمل على تنظيم دهون الجسم، وذلك لأنها تساعد الجسم في إنتاج مثبطات ألفا أميليز، التي بدورها تعمل على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، عن طريق تثبيط الإنزيمات المسؤولة عن تقطيع النشويات إلى سكريات أبسط.

الفاصوليا البيضاء مليئة بالألياف

تناول حوالي (170 جرامًا) من الفاصوليا البيضاء، يمد الجسم بما يقرب من نصف الاحتياجات اليومية للنساء وحوالي ثلثها للرجال، من الألياف.

وتعمل الألياف على تحسين صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تساعد في تعزيز انتظام الأمعاء عن طريق زيادة كتلة البراز وتقليل الوقت بين حركات الأمعاء.

تمد الجسم بمضادات الأكسدة

تمد الفاصوليا البيضاء الجسم بمضادات الأكسدة، والمواد التي تقاوم الأمراض، وتساعد في الحفاظ على الصحة، وذلك لأن مضادات الأكسدة تحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة التي تدمر الخلايا. وتتسبب فى إصابة الجسم بأنواع معينة من السرطان وتصلب الشرايين والتهاب المفاصل وأمراض القلب ومشاكل الجهاز المناعي ومرض الزهايمر والخرف.

يساعد على الهضم ويمنع الإمساك

الفاصوليا البيضاء غنية بالألياف الغذائية الضرورية لعملية الهضم والوقاية من الإمساك. علاوة على ذلك، فإن المحتوى العالي من الألياف في الفاصوليا البيضاء يعزز حركات الأمعاء المنتظمة عن طريق زيادة حجم البراز وجعله أسهل في المرور.

يمكن أن يساعد هذا أيضًا في منع الإمساك، والذي قد يكون غير مريح، مما يؤدي إلى مزيد من مشاكل الجهاز الهضمي.

مصدر للبروتين

الفاصوليا البيضاء مصدر جيد للبروتين، مما يجعلها يمكن أن تعزز كتلة العضلات الصحية، حيث تلعب الأحماض الأمينية الموجودة بها، وهي اللبنات الأساسية للبروتين، دورًا رئيسيًا في العديد من العمليات الجسدية، بما في ذلك بناء العضلات، ونقل المغذيات، وإنتاج الهرمونات.

ومع ذلك، فإن الفاصوليا البيضاء ليست مصدرًا كاملًا للبروتين بمفردها، مما يعني أنها لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها جسمك.

وبالتالي، يفضل أن يتم تناولها، مع الحبوب مثل الأرز والشعير والذرة والقمح، والتي توفر الأحماض الأمينية الأساسية الأخرى (إما في نفس الوجبة أو خلال نفس اليوم).

الوقاية من سرطان القولون

أظهرت الدراسات القائمة على الملاحظة أن اتباع نظام غذائي غني بالبقوليات مثل الفاصوليا البيضاء، يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون، بشكل كبير، كما يعد المحتوى العالي من الألياف في الفاصوليا البيضاء ضروريًا لتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة، والمساعدة في إزالة السموم ومنع الإمساك، وكلها مفيدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.