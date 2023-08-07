التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

أفاد التلفزيون السوري فجر اليوم الاثنين بمقتل 4 عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

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الجولان السوري المحتل

أفادت مصادر عبرية أن صاروخا أطلق من سوريا، سقط في الجولان السوري المحتل، حسبما ذكرت وكالة “روسيا اليوم”.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بانفجار صاروخ أطلقته الدفاعات الجوية السورية في سماء الجولان المحتل، تزامنا مع الغارة الإسرائيلية على محيط دمشق.

غارة جوية إسرائيلية



وأفادت مصادر سورية محلية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية ضد غارة جوية إسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وسائط الدفاع السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.