الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

التلفزيون السوري: مقتل وإصابة 7 أشخاص جراء العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على محيط دمشق، فيتو

أفاد  التلفزيون السوري فجر اليوم الاثنين بمقتل 4 عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح جراء عدوان إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة  دمشق.

ونقل التلفزيون السوري عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:20 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

وأضاف المصدر: "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

Advertisements

الجولان السوري المحتل

أفادت مصادر عبرية أن صاروخا أطلق من  سوريا، سقط في الجولان السوري المحتل، حسبما ذكرت وكالة “روسيا اليوم”.

وأفاد الإعلام الإسرائيلي بانفجار صاروخ أطلقته  الدفاعات الجوية السورية في سماء الجولان المحتل، تزامنا مع الغارة الإسرائيلية على محيط دمشق.

غارة جوية إسرائيلية


وأفادت مصادر سورية محلية بتفعيل منظومات الدفاع الجوي السورية  ضد غارة جوية إسرائيلية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن وسائط الدفاع السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

التلفزيون السوري عدوان إسرائيلي مدينة دمشق العدو الإسرائيلي الجولان

مواد متعلقة

انفجار صاروخ أطلق من سوريا في الجولان السوري المحتل

هاجمتها إسرائيل مؤخرًا وتنشط في سوريا، معلومات عن "فرقة الإمام الحسين" التابعة لفيلق القدس

استمرار حرائق الغابات في سوريا لليوم الرابع على التوالي (صور)

الأردن تحبط تهريب شحنة مخدرات الكريستال ميث عن طريق مسيرة من سوريا

الأكثر قراءة

نشرة الأخبار، عرض سعودي ضخم لـ محمد صلاح، عطل بـ "تيك توك"، مرتضى يعلق على رحيل عبد الحفيظ

"لغز كبير".. رضا عبد العال يعلق على رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7-8-2023 أبراج القوس والعقرب والميزان

أسعار الفاكهة اليوم، الأناناس يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

حبس 3 عناصر إجرامية لحيازة مخدرات بملايين الجنيهات في الإسكندرية والشرقية

طريقة عمل الكشري في البيت ألذ من الجاهز وأوفر

اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

أحداث 7 أغسطس، مذبحة سميل، ميلاد محمد بديع ورحيل دلال عبد العزيز وحسن الأسمر

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 7-8-2023 أبراج القوس والعقرب والميزان

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 7-8-2023 أبراج العذراء والأسد والسرطان

السبب الحقيقي لاختفاء أقدم حفرة على سطح الأرض

سر الجثة العارية في البرميل الغارق

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 6-8-2023 في ختام التعاملات

سعر القصدير عالميا اليوم الأحد 6-8-2023

أسعار الألومنيوم اليوم 6-8-2023 في السوق المحلي

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 6-8-2023

المزيد

انفوجراف

من 2017 لـ 2023.. حجم إنتاج واستهلاك القمح عالميًا في 7 سنوات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية