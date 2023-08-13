قصف إسرائيلي يستهدف دمشق، والدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ العدوان (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السورية عبر "تيليجرام"، فجر اليوم الأحد، أنه تم سماع دوي أصوات انفجارات في محيط العاصمة دمشق، بينما قالت وسائل إعلام سورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لأهداف معادية في سماء محيط دمشق.

من جانبها، ذكرت قناة "الإخبارية" السورية إن عدوانا إسرائيليا استهدف محيط العاصمة دمشق، مؤكدة أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم صواريخ العدوان.

وقبل أيام، استهدف قصف إسرائيلي بعد منتصف الليل مواقع في محيط دمشق، وفق ما أفاد التلفزيون السوري الرسمي.

إطلاق مضادات جوية

وسمعت أصوات انفجارات بوضوح في أرجاء العاصمة السورية، تلا ذلك سماع إطلاق مضادات جوية، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصدر عسكري أنه: "حوالي الساعة 2:20 فجرا نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق".

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استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة

وأكد المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ما أدى إلى استشهاد أربعة عسكريين وإصابة أربعة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وقد شنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

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