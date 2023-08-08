انفجار عبوة ناسفة في ريف دمشق

أكد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بوقوع انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون بسيارة خاصة في ضاحية يوسف العظمة بريف دمشق بسوريا.

انفجار عبوة ناسفة

ونقلت صحيفة اخبار سوريا عن رئيس بلدية ضاحية يوسف العظمة محمد علوش قوله بأن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة بسيارة أحد الأشخاص أمام منزله، أدى إلى بتر قدمه اليمين وهو الآن بحالة مستقرة.

وفي سياق اخر؛ فقد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عشرة عناصر من قوّات الجيش العربي السوري في هجوم شنّه تنظيم "داعش" استهدف حواجز لهم في محافظة الرقة في شمال سوريا.

Advertisements

استهداف سيارات عسكرية

وذكر المرصد في تقرير له نشرته صحيفة النهار اللبنانية، بأن التنظيم هاجم مواقع قوّات الجيش السوري والمسلّحين الموالين لها في بلدة معدان عتيق بريف الرقة الشرقي واستهدف سيارات عسكرية وبيوت مسبقة الصنع (كرفانات) وحاجز القوس في بلدة معدان عتيق".

وأضاف: "سيطر التنظيم الإرهابي على تلك المواقع لساعات عدّة ثم انسحب إلى جهة مجهولة، بعد أن أضرم النيران في السيارات والبيوت، وأسفر الهجوم عن مقتل 4 من مسلّحي الحاجز العسكري وإصابة آخرين".

تعزيزات قوات الجيش

واستقدمت قوات الجيش تعزيزات إلى المنطقة وفرضت طوقًا أمنيًا، وفق المرصد السوري