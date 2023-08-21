الإثنين 21 أغسطس 2023
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حوادث

عامل يشترك مع اثنين آخرين فى سرقة خزينة محل ذهب بالعمرانية

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

اشترك عامل فى محل ذهب  مع اثنين آخرين فى سرقة الخزينة والادعاء بوجود سطو مسلح بمنطقة العمرانية وتمكن قطاع الأمن العام  برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من كشف غموض الواقعة وضبط المتهمين.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بسرقة أحد المحال بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال (مالك المحل - عامل بالمحل) أقر الأول بتلقيه اتصال هاتفى من الثاني أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتكبيله وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالى وفر هاربًا.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية العامل وتبين اشتراكه مع (شخصين آخرين- مقيمين بالجيزة) فى إرتكاب الواقعة.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع العامل، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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قطاع الأمن العام سرقة محل ذهب رقة محل العمرانية مديرية أمن الجيزة

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