الأحد 13 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل الجلاش الحلو، أرخص تحلية وطعمها مذهل

الجلاش الحلو، فيتو
الجلاش الحلو، فيتو

طريقة عمل الجلاش الحلو، من أسهل طرق الحلويات الشرقية التي يمكن تنفيذها في دقائق، حتى تسعدين كل أفراد الأسرة، كما أن طريقة عمل الجلاش الحلو تعد من أرخص الحلويات على الإطلاق، فسعر لفة الجلاش نصف كيلو تبدأ أسعارها من 10 جنيهات، والتي تكفي لأسرة عدد أفرادها 6 أفراد، ويمكنك إعداده بأي حشوة حسب إمكانياتك، كما أنه يمكنك عمله بلا أي حشوات، فقط يمكنك لفه في شكل أصابع، ولكن يكلفك إلا ثمن لفة الجلاش، ومقدار قليل من السمن، مع 2 كوب من السكر لعمل الشربات، فقط، في حين أنه يباع في المحلات بأضعاف تكلفته في البيت.

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ويعد الجلاش الحلو من الحلويات العربية الشهيرة، غير المكلفة، كما أن الجلاش من أصناف الحلويات سهلة التحضير، والتي يمكن حشوها بمختلف الحشوات، كما يمكن تقديم الجلاش بدون حشو.

 

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الجلاش الحلو، بأكثر من حشوة.


طريقة عمل الجلاش الحلو بتشيز كيك
 

تشيز كيك الجلاش، فيتو

لأن التشيز كيك والجلاش من الحلويات اللذيذة، والتي يعشقها الجميع، تقدم الشيف آسيا طريقة عمل تشيز كيك الجلاش، وهي من الوصفات اللذيذة، والتي يمكنك صنعها بنفسك في البيت.

 

مكونات عمل الجلاش الحلو بتشيز كيك
 

٦٠٠جرام جبن كريمي
١٠٠جرام ساور كريم
٣ بيضات
كوب سكر
كوب فستق، مفروم
ملعقة صغيرة فانيلا
علبة ورق جلاش
زبدة مذابة
 

للشربات:
كوب سكر
كوب ماء
نصف ليمونة، معصورة
 

للتزيين:
فستق مجروش
ورد جوري مجفف

 

خطوات عمل تشيز كيك الجلاش
 

في وعاء عميق، تخفق الجبن مع السكر والساور كريم ويضاف البيض واحدة تلو الأخرى، ثم الفانيلا ويخفق المزيج جيدًا.

ثم يضاف الفستق المجروش للخليط ثم يترك المزيج جانبًا.

ويدهن قالب التشيز كيك بقليل من السمن المذاب، ثم ترص بضع ورقات من الجلاش (حوالي ٨ ) مع مراعاة قطع الجلاش بشكل دائري ورفع الجوانب قليلًا.

يسكب مزيج الجبن فوق الجلاش بعد ان يتم دهن الجلاش بالزبد المذاب.

يغطي الخليط بنفس الكمية والطريقة بالجلاش، ثم يدهن بالزبد المذاب.

تقطع أوراق الجلاش العلوية لقطع بحذر؛ لإعطاءها شكل قطع الحلوى ويسهل تقطيعها بعد الخروج من الفرن.

يخبز القالب في فرن مسخن مسبقًا درجة حرارته ٢٠٠ لمدة ٦٥ دقيقة إلى أن يأخذ اللون الذهبي ويتماسك خليط الجبن.

يغلى السكر والماء والليمون في وعاء، ثم عند الغليان يضاف عصير الليمون ويرفع الكل من على النار.

يسقى التشيز كيك بالمزيج ثم يترك بالثلاجة ٤ ساعات قبل التقديم.
 

طريقة عمل الجلاش الحلو بمكونات بسيطة واقتصادية


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