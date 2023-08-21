الدوري الإنجليزي، ساكا يدخل تاريخ آرسنال برقم مميز

دخل بوكايو ساكا تاريخ فريقه آرسنال برقم قياسي، بمشاركته في مباراة الجانرز الجارية حاليًا أمام مضيفه كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، يخوض ساكا المباراة رقم 82 له على التوالي في البريميرليج بقميص آرسنال بداية من شهر مايو من عام 2021، ليعادل بالتالي رقم بول ميرسون القياسي في المسابقة رفقة المدفعجية، والذي حققه بين شهري فبراير من عام 1995 وفبراير من عام 1997.

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وبدأ ساكا هذا الموسم بصورة مميزة رفقة آرسنال، بالتسجيل في الجولة الأولى من فوز المدفعجية على ملعبه على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1).

كما صنع هدفا في مباراة الدرع الخيرية والتي انتهت بالتعادل (1-1) أمام مانشستر سيتي، قبل أن يحسم آرسنال اللقب بالفوز بركلات الترجيح.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس

حراسة المرمي: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، زينشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، نيكتياه.

تاريخ مواجهات أرسنال وكريستال بالاس

والتقى آرسنال وكريستال بالاس في 32 مواجهة، ونجح أرسنال في تحقيق الفوز في 19 لقاء، فيما حقق كريستال بالاس الفوز في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 9 مواجهات.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين آرسنال وكريستال بالاس، بالجولة 28 من عمر الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وانتهت بفوز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.