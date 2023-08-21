الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الدوري الإنجليزي، ساكا يدخل تاريخ آرسنال برقم مميز

بوكايو ساكا، فيتو
بوكايو ساكا، فيتو

دخل بوكايو ساكا تاريخ فريقه آرسنال برقم قياسي، بمشاركته في مباراة الجانرز الجارية حاليًا أمام مضيفه كريستال بالاس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وبحسب أرقام "أوبتا" للإحصائيات، يخوض ساكا المباراة رقم 82 له على التوالي في البريميرليج بقميص آرسنال بداية من شهر مايو من عام 2021، ليعادل بالتالي رقم بول ميرسون القياسي في المسابقة رفقة المدفعجية، والذي حققه بين شهري فبراير من عام 1995 وفبراير من عام 1997.

Advertisements

وبدأ ساكا هذا الموسم بصورة مميزة رفقة آرسنال، بالتسجيل في الجولة الأولى من فوز المدفعجية على ملعبه على حساب نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1).

كما صنع هدفا في مباراة الدرع الخيرية والتي انتهت بالتعادل (1-1) أمام مانشستر سيتي، قبل أن يحسم آرسنال اللقب بالفوز بركلات الترجيح.

تشكيل أرسنال أمام كريستال بالاس 

حراسة المرمي: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بن وايت، ويليام صاليبا، زينشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، نيكتياه.

تاريخ مواجهات أرسنال وكريستال بالاس 

والتقى آرسنال وكريستال بالاس في 32 مواجهة، ونجح أرسنال في تحقيق الفوز في 19 لقاء، فيما حقق  كريستال بالاس الفوز في 4 لقاءات، وحسم التعادل نتيجة 9 مواجهات.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين آرسنال وكريستال بالاس، بالجولة 28 من عمر الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي وانتهت بفوز أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.

شوط أول سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس بالدوري الإنجليزي

رئيس اتحاد جدة في لندن من أجل محمد صلاح ونجم أرسنال، اعرف التفاصيل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الانجليزي أرسنال ساكا كريستال بالاس بوكايو ساكا

مواد متعلقة

ساكا يقود هجوم أرسنال أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مدافع آرسنال على رادار ريال مدريد لتعويض غياب ميليتاو

آرسنال يتجه للاعب لايبزيج لتعويض تيمبر المصاب بالرباط الصليبي

الأكثر قراءة

بالأسماء، تعرف على اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الاثنين 21-8-2023

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

هل يحق لمرتضى منصور الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة؟ خبير لوائح يوضح (فيديو)

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

ملفات مهمة تنتظر تدخل اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كريمة يكشف حكم زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية والصحية

المزيد
الجريدة الرسمية