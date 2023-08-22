الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس مدينة طوخ: سأذهب إلى المواطنين للاستماع إلى شكاواهم بخريطة زمنية

رئيس مدينة طوخ، فيتو
رئيس مدينة طوخ، فيتو

أعلن اللواء أحمد جميل مهنا، رئيس مدينة طوخ، أنه سيذهب للمواطنين في أماكنهم للاستماع إليهم في وحداتهم المحلية، ومعرفة شكاواهم، بدلا من أن يذهبوا إلى ديوان المجلس وتسبب لهم عناء. 

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جاء ذلك في بيان أصدره مجلس مدينة طوخ، وأوضح البيان أن مواعيد لقاء المواطنين يوم الأربعاء من كل شهر، بحيث يكون الأسبوع الأول من كل شهر لقاء لأهالي مدينة طوخ  داخل ديوان مجلس المدينة.. وفي الأسبوع الثاني يذهب رئيس المدينة للأهالي بقرى شرق طوخ، وهي الوحدات المحلية بـ "مشتهر نامول ميت كنانة والدير الثالث بمدينة طوخ".
وسيذهب رئيس المدينة في الاسبوع الرابع إلى المواطنين في قرى غرب طوخ، وهي الوحدات المحلية بـ "كفر منصور بلتان أجهور أكياد ترسا العمار".

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العمل يدا واحدة

في وقت سابق، أكد اللواء أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ ضرورة العمل يدا واحدة لتحسين مستوى النظافة ليشعر المواطن بأنه يعيش في بيئة صحية. 

وأكد في تصريح له أن اهتمامه الأول في الفترة الحالية بالنهوض بمستوى النظافة، وحث العاملين على بذل أقصى جهد، وسيتم مكافأة أفضل ١٠ أفراد منهم شهريا ووجه بصرف زي جديد لهم. 

وأصدر تعليماته بالكشف الطبي الدوري عليهم على أن يتم البدء في ذلك اعتبارا من اليوم بالكشف الطبي على ١٠ عمال يوميا حتى تمام الانتهاء، ويعاد الكشف كل ستة أشهر. 

وشدد “جميل” على أن خدمة المواطن أولًا ونحن هنا جميعًا في مواقعنا لخدمة المواطنين، ولا بدَّ للمواطن أن يشعر بتحسن الخدمات. 

وأكد أن باب مكتبه مفتوح للجميع ولا مكان للمقصرين ومرحبًا بكل من يحب العمل وأن يده في يد الجميع للنهوض بمدينة ومركز طوخ. 

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