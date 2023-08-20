الأحد 20 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى بمدارس التعليم الفني ويفتح فصول الخدمات

عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فيتو

وافق عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعية - زراعية - تجارية - فندقية) ويأتي ذلك لاستكمال بعض الأماكن المحدودة ببعض المدارس وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب وحرصا على مستقبلهم على أن يتم يستمر قبول الالتحاق بالمدارس الفنية حتى 14 سبتمبر 2023 وذلك وفق البيان المرفق:

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مدارس التعليم الفني بالقليوبية، فيتو 
مدارس التعليم الفني بالقليوبية، فيتو

كما وافق المحافظ علي فتح فصول الخدمات للعام الدراسي 2023/2024  لمدارس التعليم الفني بنوعياتها وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب حرصا على مستقبل الطلاب كما وافق على أن يستمر الطلاب في التقدم بالمدارس الفنية التى يرغبونها دون التقيد بالإدارة التعليمية الحاصلين منها على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للتيسير على أولياء الأمور والطلاب ويستمر قبول الطلبات حتى يوم 14 سبتمبر 2023.

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التربية والتعليم بالقليوبية سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية

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