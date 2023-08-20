الأطفال يسبحون في ترع القليوبية بعد تبطينها

شهدت قرية مرصفا التابعة لمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية حالة من الفزع عقب الانتهاء من المشروع القومي لتطوير وتبطين الترع والمصارف بالقرية، لكن الأطفال حولوها إلى مصيف للهروب من حرارة الجو، فبدأ الجميع هيرول عليها وينزل بداخلها لقضاء يوم ممتع، فتحولت الترعة إلى مالديف الغلابة.

وتداول بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورًا وفيديوهات للترعة والتي تحولت إلى مصيف، وسط مؤيد ومعارض فمنهم من قال إنه أشبه بالمصيف، ومنهم من علق قائلا: "أرخص مصيف في مصر"، ومنهم من قال: "مالديف الغلابة".

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وفي هذا السياق، قال أحمد سمير من أهالي القرية، "إن الترعة تقع داخل قرية مرصفا، وهي عند منطقة الكبرى عند ورشة عبد المجيد الأكشر، كل يوم يذهب إليها الأطفال القرية ويتجمعوا عندها وتبدأ المسابقات في القفز بداخلها ومسابقات أخرى في سباق العوم، بينما بعضهم ينزل بداخلها ويترك المدرسة ليستمتع بالمياه وتم اعتبرها مصيف للغلابة.

وبينما رأى آخرون، أن هذا خطر على رواد الترع فمن الممكن أن يصابوا بالأمراض أو وقوع حالات غرق بين الأطفال لعدم إجادة السباحة، خاصة أن الترع عقب تبطينها أصبحت أكثر خطورة على الأطفال لأنها عميقة وتحتاج إلى أطفال تستطيع العوم.