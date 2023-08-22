منصة شاهد تشوق الجمهور لمسلسل سفاح الجيزة: فاضل ٤ أيام (فيديو)

مسلسل سفاح الجيزة، تشوق منصة شاهد جمهورها لعمل جديد يعرض من خلالها وهو مسلسل سفاح الجيزة والمقرر عرضه قريبًا، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام فيديو ترويجي جديد للمسلسل.

ونشر حساب المنصة تعليق “ باقي 4 أيام على عرض مسلسل #سفاح_الجيزة من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس #Shahid”.

وهناك عدد من الأسباب التي تدفعك لمتابعة المسلسل والذي سيبدأ عرضه يوم ٢٥ أغسطس الجاري منها:

دور جديد لأحمد فهمي

يطل الفنان أحمد فهمي على الجمهور من خلال مسلسل سفاح الجيزة بشخصية جديدة يبعد فيها تمامًا عن الكوميديا حيث يقدم فيها شخصية سفاح وهي شخصية مركبة وتمثل تحديًا كبيرًا لأحمد فهمي الذي يخرج بكامل إرادته من عباءة الكوميديا.

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مشاركة نجوم متميزين

يشارك في مسلسل سفاح الجيزة عدد من النجوم المتميزين فمسلسل سفاح الجيزة بطولة الفنانين أحمد فهمي وباسم سمرة، وركين سعد، إخراج هادي الباجوري، أشرف على الكتابة محمد صلاح العزب، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود وعماد مطر.

مستوحى من قصة حقيقة

من أكثر ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مستوحى من قصة حقيقية، حيث يتحدث عن قضية "سفاح الجيزة" الشهيرة والذي صدرت حياله أحكام بالإعدام مؤجلًا، والذي انتشرت قصته في الصحافة المصرية.

مسلسل قصير

ما يميز مسلسل سفاح الجيزة أنه مكون فقط من ٨ حلقات وهو ما يجعله أبعد ما يكون عن الملل وسوف يكون ذا إيقاع سريع يتناسب مع طبيعة أحداثه التي تتسم بالغموض والمسلسل إنتاج ضخم وهو ما سينعكس بالتأكيد على الصورة.

منصة شاهد تروج لمسلسل سفاح الجيزة

روجت منصة شاهد لمسلسل سفاح الجيزة قبل أيام من بدء عرضه، حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة عبر موقع تبادل الصور إنستجرام مجموعة من صور الحلقة الأولى من المسلسل المنتظر.

حيث نشر حساب المنصة مجموعة من الصور مرفقة بتعليق “لقطات حصرية من الحلقات الأولى 🤫 مسلسل #سفاح_الجيزة من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس #Shahid”

إعلان تشويقي للمسلسل

طرحت منصة شاهد إعلانا تشويقيا جديدا للمسلسل المنتظر سفاح الجيزة والذي يقدم أحمد فهمي من خلاله شخصية جديدة ومختلفة.

ركين سعد تروج لمسلسل سفاح الجيزة

وروجت الفنانة الأردنية ركين سعد لأحدث أعمالها وهو مسلسل سفاح الجيزة، حيث نشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام الإعلان الرسمي للمسلسل وأرفقت تعليق “أخيرًا الإعلان الرسمي لمسلسل سفاح الجيزة المسلسل مستوحى من أحداث حقيقية.. قريبًا ٢٥/٨ على شاهد”.