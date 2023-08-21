جوارديولا يعلن غياب مدافع مانشستر سيتي للإصابة

الدوري الإنجليزي، أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، غياب مدافعه جون ستونز حتى بعد التوقف الدولي المقبل بسبب الإصابة.

وعانى ستونز من إصابة عضلية في الفترة الإعدادية للموسم، وغاب عن مواجهتي السيتي في البريميرليج، وجلس على مقاعد البدلاء في تتويج فريقه بالسوبر الأوروبي على حساب إشبيلية.

موعد فترة التوقف الدولي

وستقام فترة التوقف الدولي ما بين يومي 4 و13 من الشهر المقبل، وبالتالي سيغيب ستونز عن مباراة إنجلترا في التصفيات المؤهلة لليورو المقبل أمام أوكرانيا، كما سيغيب أيضا عن ودية اسكتلندا، بحسب "بي بي سي".

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كما سيغيب ستونز البالغ من العمر 29 عاما عن مباراتي مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد يوم 27 من الشهر الجاري، وفولهام يوم 2 من الشهر المقبل في البريميرليج.

يذكر أن مانشستر سيتي يغيب عنه أيضا النجم البلجيكي كيفين دي بروين، والذي أجرى جراحة في الركبة ستبعده عن الملاعب 4 أشهر.

حقق فريق مانشستر سيتي فوزا مستحقا على حساب ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد “معقل السيتيزن” ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف مانشستر سيتي الوحيد سجله الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

تشكيل مانشستر سيتي



حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: والكر، أكانجي، دياز، جفارديول

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، فودين

خط الهجوم: الفاريز، هالاند، جريليش

تشكيل نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: شار، تريبير، بوتمان، بران

خط الوسط: تونالي، جيماريش، جويلانتون

خط الهجوم: الميرون، ايزاك، جوردون

برشلونة يتفق مع مانشستر سيتي لاستعارة نجمه

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.

وفي الميركاتو الصيفي الجاري، تعاقد برشلونة مع: إلكاي جوندوجان، وإينيجو مارتينيز، وأوريول روميو، ورحل عنه: عثمان ديمبلي، وسيرجيو بوسكيتس، وفرانك كيسي، وجوليان أروخو، وأرناو تيناس، ونيكولاس جونزاليس، وأليكس كويادو، وصامويل أومتيتي، وجوردي ألبا وبابلو توري.