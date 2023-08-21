الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الأقصر يوجه بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الشكاوى

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم المفتوح،فيتو

عقدت هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء "اليوم المفتوح" مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية من أجل تحقيق الأمن الاجتماعى والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون، وذلك بحضور محمود فاروق مدير ادارة خدمة المواطنين.

وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث كافة الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

Advertisements

ومن جانبه، وجه محافظ الأقصر، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التى تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن توفير الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التى يتم إرسالها إليها فى وقت قياسى، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

يشار إلى أن الحالات التى تم بحثها ودراستها تنوعت ما بين طلبات للبحث عن وظائف وتوفير سكن وصرف معاشات أو مساعدات.

ومن الجدير بالذكر أن المواطنين يمكنهم التقدم بطلباتهم أو شكواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، أو من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، أو ورقيًا من خلال مكتب إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأقصر محافظة الأقصر محافظ الأقصر شكاوى الأقصر شكاوى مواطنين الأقصر فيتو حل شكاوى مواطنين الأقصر

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

تعليم الأقصر توضح ضوابط تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني وفقًا للموقع الجغرافي

رئيس جامعة الأقصر يشارك في فعاليات ورشة عمل برنامج رواد وعلماء مصر

تموين الأقصر: ضبط 12160 علبة سجائر متنوعة بغرض زيادة أسعارها

درجة الحرارة في الأقصر تسجل 44 نهارا، وفرص لسقوط أمطار

"سيدنا محمد" ورشة حكي بثقافة حوض الرمال بالأقصر

مصطفى ألهم: الأقصر تحظى باهتمام ودعم واسع لتحقيق تنمية في مختلف المجالات

كبير أمناء متحف الأقصر: المعارض المؤقتة دعاية على مدار العام لآثار مصر

الأكثر قراءة

بالأسماء، تعرف على اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة نادي الزمالك

سعر جرام الذهب، المؤشر العالمي مساء اليوم الاثنين 21-8-2023

هل يحق لمرتضى منصور الترشح في انتخابات الزمالك المقبلة؟ خبير لوائح يوضح (فيديو)

رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق غدًا

أول تصريح من حسن موسى المدير التنفيذي الجديد لنادي الزمالك

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

ملفات مهمة تنتظر تدخل اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

غرفة نوم أثرية تكشف تفاصيل حقبة قديمة في إيطاليا

سرقة ساعات فاخرة حول العالم بقيمة 1.2 مليار دولار أغلبها ماركة رولكس

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 21-8-2023 في ختام التعاملات

أسعار الألومنيوم اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

تراجع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 22 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

كريمة يكشف حكم زيارة المسجد الأقصى تحت الاحتلال الصهيوني

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية والصحية

المزيد
الجريدة الرسمية