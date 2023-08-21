الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

أحمد سعد يعلق على حفل ليلة الدموع: ادعولنا نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين

أحمد سعد، فيتو
أحمد سعد، فيتو

يستعد مسرح بنش مارك بالسعودية لإطلاق حفل غنائي جديد بمشاركة 7 نجوم من مختلف الدول العربية أبرزهم الفنان تامر عاشور والفنان أحمد سعد والفنان هيثم شاكر.

وعلق أحمد سعد على حفله الجديد قائلا: 

“ايه اليوم الغم داااااااه … وايه الناس الحزينة دييييييي.  ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحو زعلانين يوم ٢٤ أغسطس على مسرح بنش مارك”.

 

Advertisements

ليلة الدموع

ويقام يوم الخميس الموافق 24 أغسطس حفل “ليلة الدموع” الذي يشارك فيها كل من الفنان حمادة هلال والفنان أحمد سعد والفنان آدم والفنان هيثم شاكر، والفنان تامر عاشور والفنان طارق الشيخ والفنان مسلم.

كانت طرحت الجهة المنظمة، البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، وعلقت عليه قائلًا: ليلة الدموع على مسرح بنش مارك في جدة، مع الفنانين تامر عاشور، أحمد سعد، أدم، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم، طارق الشيخ.. ويقام الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً ضمن فعاليات صيف جدة 2023..

و من جانب آخر، أحيا الفنان تامر عاشور مؤخرًا حفلًا غنائيًّا كبيرًا في مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجان العلمين وشهد الحفل إقبالا كبير.

تفاصيل ألبوم تامر عاشور الجديد 

واقترب الفنان تامر عاشور من الانتهاء من اختيارات  معظم أغاني ألبومه الجديد، كما انتهى أيضا من تنفيذ بعض أغاني الألبوم. 

ويتعاون تامر عاشور في ألبومه الجديد المقرر عرضه قريبا مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، ومن أبرزهم محمد خلف وأحمد المالكي وأحمد عبد السلام وسامح كريم وغيرهم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أحمد سعد الفنان طارق الشيخ الفنان هيثم شاكر الفنان أحمد سعد الفنان تامر عاشور الفنان حمادة هلال هيثم شاكر حفل ليلة الدموع حمادة هلال

مواد متعلقة

ليلة الدموع، حفل فني جديد بالسعودية يضم 7 نجوم

محمد رمضان لجمهور حفل جدة: بتحسد عليكم أنتم نمبر 1 (فيديو)

الأكثر قراءة

ليفربول يرد على عرض اتحاد جدة لشراء محمد صلاح

خطوات الاستعلام عن رصيد الحساب من الهاتف المحمول في بنك مصر

باريس سان جيرمان يضم نجم الزمالك السابق

موعد انطلاقة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

بعد استقرار 72 ساعة، ارتفاع مفاجئ في سعر اليورو مساء اليوم

محمد شريف يكشف عن أفضل من دربه بالأهلي وحقيقة مفاوضات الزمالك

من يقود الزمالك في المرحلة المقبلة ، تعرف على المرشح الأوفر حظا

بيان من الكرملين حول ضم دول جديدة لمجموعة بريكس، وهذا موقف مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

زراعة شرائح كهربائية داخل رأس سعودي لأول مرة فى الشرق الأوسط

مهاجرون غير شرعيين ينصبون خياما أمام فندق فى قلب باريس

بعد تورطها فى إنهاء حياة 7 رضع، حكم بسجن الممرضة الشريرة مدى الحياة

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 21-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الإثنين 21-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 21-8-2023 في السوق المحلي

سعر الجنيه مقابل الدولار بختام تعاملات اليوم الإثنين 21 أغسطس 2023

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم النهائي بسجنه.. حكاية مرتضى منصور مع موظفة عمومية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: الإنسان كان له وجود في عالم الذر قبل مجيئه الدنيا (فيديو)

أذكار المساء مكتوبة، أفضل ما يقال للتقرب إلى الله

كيفية صلاة الاستخارة للزواج والدعاء المستحب فيها

المزيد
الجريدة الرسمية