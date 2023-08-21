الموسيقار أمير عبد المجيد لفيتو: محمد الحلو يفكر في أغنية للسعودية وننوي تنفيذها

كشف الموسيقار أمير عبد المجيد كواليس تحضيره هو والمطرب محمد الحلو لأغنية للشعب السعودي وذلك على خلفية استعداد المطرب لإحياء حفل غنائي كبير بالمملكة العربية السعودية قريبا بعد نجاح حفل “كاسيت 90”.

أغنية محمد الحلو للشعب السعودي

وقال الموسيقار أمير عبد المجيد في تصريح خاص لـ"فيتو": "إن تحضير محمد الحلو لأغنية للشعب السعودي فكرة، ولسه مجاليش عنها أي تفاصيل ولكننا ننوي تنفيذها".

علق الفنان محمد الحلو على واقعة استبداله كلمات أغنية “عمار يا إسكندرية” بجملة “عمار يا سعودية” وذلك خلال حفل كاسيت 90 الذي أقيم في جدة يوم الأربعاء الماضي.

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أزمة عمار يا سعودية

وقال “الحلو” في تصريح خاص لـ"فيتو": “اللي أنا عاوز أوضحه للجمهور أنني أول ما غنيت بدأت بغناء عمار يا إسكندرية وبعد تاني كوبليه فقط قولت عمار يا سعودية".

وأوضح محمد الحلو أن ذلك جاء ردا على التحية الذي تلقاها من الجمهور السعودي قائلا: "جاء ذلك احتراما للناس اللي استقبلوني بالشكل الجماهيري، وهذا جمهور واعي للغاية فهذه كانت أقل جملة ممكن أقولها، واحنا أهل الكرم والمجاملة”.

حفل محمد الحلو المقبل في السعودية

وعن تخصيص حفل جديد له في السعودية بعد نجاح حفل “كاسيت 90” قال محمد الحلو: "أنا استقبلت الخبر بكل سعادة كبيرة للغاية من ساعة ما دخلت الطيارة إلى أن خرجت منها والتنظيم كان هائل وناس محترفة، أما عن البروفات للحفل الجديد ستكون هناك في السعودية".

محمد الحلو

وتصدر محمد الحلو التريند العربي بعد فقرته الغنائية التي قدمها ضمن حفل كاسيت 90 والذي أقيم مؤخرا بالمملكة العربية السعودية وضم كوكبة من نجوم ومطربي التسعينيات.

وبدأ الحلو حفله بتتر مسلسل ليالي الحلمية وتغنى بأغنية ليه يا زمن ما سبتناش أبرياء، وعقبها بأغنيته الشهيرة تتر مسلسل زيزينيا وهي “عمار يا إسكندرية” وغير كلماتها قائلًا عمار يا (سعودية) ألف شكر لتركي آل الشيخ على شرف وجودي معاكم.. وسط تفاعل جماهيري كبير.

حفل كاسيت 90 في جدة

وشهد مسرح الحفل بالمملكة العربية السعودية إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا لحضور حفل نجوم التسعينيات والذي حمل شعار "كاسيت 90".

وضم حفل “كاسيت 90” كوكبة من نجوم التسعينات وعلى رأسهم حميد الشاعري، رفقة كل الفنانين سيمون ومحمد محيي، هشام عباس ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق وحسام حسنى وخالد عجاج.