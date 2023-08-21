أزمة في اتحاد الكرة بعد إلغاء السيستم الخاص بجرد مخازن الملابس

اتحاد الكرة، شهدت الساعات الماضية أزمة عنيفة داخل اتحاد الكرة، بعد خطاب الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، الذي تلقاه مسئولو مجلس الجبلاية، بعدما أكدت الشركة في خطابها أن اتحاد الكرة يطلب كميات كبيرة من الملابس على فترات متقاربة، وتساءل أين تذهب هذه الملابس؟

وعلمت فيتو، أن عددا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة طلبوا الاطلاع على المستندات الخاصة بكميات الملابس التي قامت شركة بوما بتوريدها في الفترة الأخيرة سواء قبل تجديد التعاقد معها أو بعده، كما طالبوا بالاطلاع على أذونات الصرف بالكميات التي تم صرفها للفرق الوطنية بمراحلها السنية المختلفة، للوقوف على تفاصيل هذه الأزمة ومعرفة أين تذهب ملابس المنتخبات الوطنية.

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إلغاء سيستم جرد المخازن

وأكد مصدر في اتحاد الكرة أن أحد أعضاء مجلس الجبلاية، تساءل لماذا لا يوجد نظام الباركود الخاص بجرد المخازن، أسوة بما يتم العمل به في منافذ بيع الشركات الكبرى، للقضاء على ظاهرة إختفاء الملابس من مخازن اتحاد الكرة، فرد عليه أحد موظفي اتحاد الكرة، بأن هذا النظام كان معمولا به في مخازن الاتحاد بالفعل والذي أنشأه المهندس محمد عبادة مدير ادارة النظم والمعلومات باتحاد الكرة المصري السابق، ولكن تم إلغاؤه بعد إقالة الرجل من منصبه.

أضاف المصدر، أن عضو مجلس الجبلاية ينوي تشكيل لجنة لعمل جرد على مخازن الملابس الخاصة باتحاد الكرة، والتحقيق في أي مخالفات تخص صرف الملابس.

وكان اتحاد الكرة المصري تلقى في الساعات الماضية خطابا شديد اللهجة من الشركة الراعية لملابس المنتخبات الوطنية، بسبب كميات الملابس الكبيرة التي يطلبها مسئولي الجبلاية من الشركة على فترات متقاربة بالمخالفة للعقد المبرم بين الطرفين.

وعلمت فيتو أن الشركة الراعية لملابس المنتخبات المصرية “بوما”، أبلغت مسئولي اتحاد الكرة في الخطاب الأخير، أنها لن ترسل أي دفعات جديدة من ملابس المنتخبات المصرية إلا بالتزامن مع بطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تنطلق فعالياتها في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل.

ووجهت شركة بوما سؤالا لمسئولي اتحاد الكرة قائلة: أين تذهب كميات الملابس الكبيرة التي يتم توريدها لكم باستمرار؟

الشركة تهدد باللجوء لوزير الرياضة

الشركة حرصت خلال خطابها المطول على تذكير اتحاد الكرة ببنود العقد المبرم بينهما، وأن هناك كميات محددة من الملابس يتم توريدها للمنتخبات المصرية في فترات زمنية محددة، ولكن مسئولي الجبلاية يطلبون كميات كبيرة باستمرار في غير الأوقات المخصصة المذكورة في العقد فأين تذهب هذه الملابس ؟ أم أنها تستخدم في غير الأغراض المخصصة لها.

وهددت الشركة بأنها في حال لم يلتزم مسئولو اتحاد الكرة ببنود الاتفاق المبرم بينهما، فإنها قد تطلب تدخل وزير الرياضة المصري لحث مسؤولي الاتحاد على الالتزام ببنود العقد، أو أنها قد تضطر لفسخ التعاقد، خاصة أنها تقوم بدفع 300 ألف يورو سنويا لصالح خزينة اتحاد الكرة إلى جانب الملابس.

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