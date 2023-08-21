دينا صبحي: فعاليات البورصة في الساحل تهدف لمحو الأمية المالية وزيادة التوعية بطرق الاستثمار

انطلقت فعاليات مؤتمر البورصة في الساحل، بمدينة العلمين للترويج لسوق المال، بحضور رامي الدكاني رئيس البورصة، وسامح الترجمان رئيس البورصة السابق وعدد من أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية للترويج بأدوات الاستثمار في سوق المال.

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البورصة فى الساحل، فيتو

دينا صبحى: فعاليات البورصة فى الساحل تهدف لمحو الأمية المالية وزيادة التوعية بطرق الاستثمار

ومن جانبها، قالت دينا صبحى خبيرة أسواق المال لـ “فيتو”: تهدف تلك الفعاليات إلى محو الأمية المالية، وزيادة التوعية بطرق الاستثمار والادخار ومتابعة الحسابات الخاصة بالمستثمر طوال الوقت، ومن أي مكان وكيف تتعلم وتستثمر وتدخر الأموال وكيفية بدء الاستثمار والادخار في البورصة، مشيرة الى أن هناك مبادرة تهدف إلى وضع البورصة المصرية كأداة استثمار تنافسية من خلال أسلوب تفاعلي جديد، وهو مايسمح بتقديم فهم صحيح حول مفاهيم وأدوات الاستثمار التي تناسب الرغبات الاستثمارية المختلفة.

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الجدير بالذكر أن الدكانى أوضح أن البورصة لا تزال تعمل على تعزيز النظام المتكامل لأول سوق إفريقية طوعية لإصدار وتداول شهادات الكربون، والذى من المتوقع بدء العمل بها خلال العام الجارى 2023، كما أن البورصة ترى أن النظام المتكامل لسوق شهادات الكربون لا يزال يحتاج إلى تحسين لإتاحة منتج جاذب للمستثمرين الأفارقة والأجانب، حيث أن إطلاق سوق تداول شهادات الكربون الطوعى تحتاج إلى زخم في المعروض من الشهادات، لذا اتجهت البورصة إلى الترويج للسوق خارج مصر لجذب شهادات أكثر يمكن تداولها، بينما تجرى البورصة محادثات مع شركات وبورصات في القارة الأفريقية لبحث سبل التعاون.

البورصة فى الساحل، فيتو

تداولات جلسة الخميس

تراجعت معظم مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.219 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.52% عند 17969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 7785 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% عند مستوى 3638 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% عند مستوى 5380 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.224 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% عند مستوى 18062 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.7% عند مستوى 21844 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% عند مستوى 7693 نقطة.

بينما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% عند مستوى 3638 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 453 نقطة.