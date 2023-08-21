الإثنين 21 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وكالة إيطالية تنشر مسودة بيان مجلس الأمن حول ليبيا المرتقب صدوره غدا

اشتباكات طرابلس،
اشتباكات طرابلس، فيتو

ذكرت وكالة نوفا الإيطالية، اليوم، إن مجلس الأمن الدولي أعرب عن قلقه إزاء الاشتباكات المسلحة التى شهدتها العاصمة الليبية "طرابلس" مؤخرا.

مجلس الأمن يعرب عن قلقه من اشتباكات طرابلس

وأشارت وكالة "نوفا" إلى أن مسودة بيان مجلس الأمن حول ليبيا الذي أطلعت عليه، عبر أعضاء مجلس الأمن عن أسفهم العميق للخسائر في الأرواح والإصابات، بمن فيهم المدنيون، وحثوا جميع الأطراف على تجنب العنف والتحريض على العنف، وضمان حماية المدنيين والحفاظ على التقدم فيما يتعلق بالأمن الذي تم الحصول عليه في السنوات الأخيرة.

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وحث مجلس الأمن الدولي، في مسودة البيان، الفرقاء فى ليبيا على تحقيق "تقدم على الصعيد السياسي والأمني"، داعيًا جميع الأطراف لـ "مضاعفة جهودها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي يسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن".

 

وكانت قوات الردع الخاصة قائد اللواء 444، اعتقلت الأسبوع الماضى العقيد محمود حمزة، في مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، ما أثار اشتباكات مسلحة بين الفصائل المتناحرة، ما كلف بصرهم 55 شخصا. وبعد وساطة، قامت قوة الردع التي أوقفت حمزة بتسليمه إلى وكالة دعم الاستقرار، والتي اعتبرت محايدة.

دور أعيان سوق الجمعة فى الإفراج عن محمود حمزة

جاء الإفراج عن محمود حمزة، بعد سلسلة لقاءات بين وجهاء وأعيان سوق الجمعة، المنطقة التي ينحدر منها جميع أطراف النزاع، بالإضافة إلى ممثلين عن رئيس الأركان وحكومة الوحدة الوطنية. وعقد الاجتماع في مقر وكالة دعم الاستقرار وحضره العديد من قادة المليشيات المسلحة للمنطقة الغربية ومن بينهم قيادات مدينة مصراتة.

 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسة استثنائية غدا الموافق 22 أغسطس المقبل، لتقييم تطورات الأوضاع في ليبيا، وسط مخاوف من تأخر الاتفاق على قانون انتخابي يمهد الطريق لمشاورات برلمانية ورئاسية بنهاية هذا العام.

 

ومن المنتظر وفق وكالة "نوفا"، أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السنغالي عبد الله باثيلي، تقريره حول تطورات العملية السياسية، بينما سيقدم رئيس لجنة العقوبات السفير الياباني كيميهيرو إيشيكاني إيجازًا حول الأنشطة الأخيرة للجنة في ليبيا.

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