مجموعة مسلحة تختطف مدير شركة للنقل البحري في طرابلس

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، اليوم الإثنين، عن اختطاف مديرها التنفيذي، خالد التواتي، على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في العاصمة طرابلس.



اختطاف المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري



وحملت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري حكومة عبدالحميد الدبيبة ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة، مطالبة بتحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها.



وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عن خطاب مسرب لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، والذي دعا فيه رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بإلغاء مفوضية المجتمع المدني، وعدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل داخل الأراضي الليبية، والذي تسبب في استياء الحقوقيين.





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خطاب مسرب لوزير الداخلية في حكومة الدبيبة





وذكر موقع قناة العربية أن الخطاب المسرب تضمن مطالبة من وزير الداخلية بحل مفوضية المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الأهلية الأخرى لعدم تأسيسها وفقا لأحكام قانون ينظمها، كما دعا إلى عدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية الدخول على الأراضي الليبية، خاصة التي حصلت على الإذن من قبل مفوضية المجتمع المدني، باستثناء المنظمات الدولية الممنوحة إذنا من طرف وزارة الخارجية.





ودعا وزير الداخلية في الخطاب المسرب، إلى طرد منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ومنظمتا "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، وإلزامها بمغادرة الأراضي الليبية في أقرب الآجال.







وظهرت موجة من الغضب والانتقادات من قبل الحقوقيين لهذا الخطاب معتبرة أن هذا "التصعيد" ضد المنظمات واعتبروا أنّها محاولة لحجب أدوار وكتم أصوات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي.



ومن جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن ما ورد في خطاب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، هو بمثابة "إعلان حرب وقمع واستهداف لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنها "تعكس حجم انتقام الوزير من هذه المؤسسات القانونية والحقوقية التي ما انفكت ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان وتحيلها إلى الجهات القضائية المختصة".





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