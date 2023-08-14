الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مجموعة مسلحة تختطف مدير شركة للنقل البحري في طرابلس

المليشيات في طرابلس،
المليشيات في طرابلس، فيتو

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري في ليبيا، اليوم الإثنين، عن اختطاف مديرها التنفيذي، خالد التواتي، على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في العاصمة طرابلس. 


اختطاف المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري 


وحملت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري حكومة عبدالحميد الدبيبة ووزارة الداخلية المسئولية الكاملة،  مطالبة بتحديد هوية المجموعة المسلحة والقبض عليها.


وفي وقت سابق كشفت تقارير إعلامية عن  خطاب مسرب لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، والذي دعا فيه رئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، بإلغاء مفوضية المجتمع المدني، وعدم السماح للمنظمات الدولية بالعمل داخل الأراضي الليبية، والذي تسبب في  استياء الحقوقيين.

 

Advertisements


خطاب مسرب لوزير الداخلية في حكومة الدبيبة 



وذكر موقع قناة العربية أن  الخطاب المسرب تضمن مطالبة من وزير الداخلية بحل مفوضية المجتمع المدني وغيرها من الجمعيات الأهلية الأخرى لعدم تأسيسها وفقا لأحكام قانون ينظمها، كما دعا إلى عدم السماح للمنظمات غير الحكومية والجمعيات الأجنبية والعربية الدخول على الأراضي الليبية، خاصة التي حصلت على الإذن من قبل مفوضية المجتمع المدني، باستثناء المنظمات الدولية الممنوحة إذنا من طرف وزارة الخارجية.


ودعا وزير الداخلية في الخطاب المسرب، إلى  طرد منظمات دولية عاملة في ليبيا، من بينها "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، ومنظمتا "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، وإلزامها بمغادرة الأراضي الليبية في أقرب الآجال.



وظهرت موجة من الغضب والانتقادات من قبل الحقوقيين لهذا الخطاب معتبرة أن هذا "التصعيد" ضد المنظمات واعتبروا أنّها محاولة لحجب أدوار وكتم أصوات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع الدولي.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد حمزة، في تصريح لـ"العربية.نت"، إن ما ورد في خطاب وزير الداخلية عماد الطرابلسي، هو بمثابة "إعلان حرب وقمع واستهداف لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أنها "تعكس حجم انتقام الوزير من هذه المؤسسات القانونية والحقوقية التي ما انفكت ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان وتحيلها إلى الجهات القضائية المختصة".

 

txt

غضب القوى المدنية في ليبيا بسبب خطاب مسرب لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة

txt

ليبيا تسمح للقطاع المحلي الخاص بالاستثمار في الحقول النفطية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المدير التنفيذي للشركة الوطنية للنقل البحري الشركة الوطنية العامة للنقل البحري ليبيا طرابلس حكومة عبدالحميد الدبيبة الدبيبة

مواد متعلقة

غضب القوى المدنية في ليبيا بسبب خطاب مسرب لوزير الداخلية بحكومة الدبيبة

ليبيا تسمح للقطاع المحلي الخاص بالاستثمار في الحقول النفطية

رحلة هانيبال القذافي من الاختطاف في سوريا إلى السجن بلبنان.. وكيف تسبب في أزمة دبلوماسية بين ليبيا وسويسرا؟

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

تنسيق المرحلة الثانية 2023، القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، قائمة مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

ليل تاي أصغر مشهورة بمواقع التواصل تنفي وفاتها

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البطاطس وطرح 4 أنواع زيتون بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا للكليات الهندسية في الجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية