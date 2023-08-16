ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس الليبية لـ201 قتيل وجريح

ارتفعت حصيلة الاشتباكات في العاصمة الليبية طرابلس جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة، اليوم الأربعاء إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

وبعد يوم كامل من المواجهات المسلحة بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في العاصمة، عاد الهدوء إلى مناطق طرابلس.

وتوقفت لاشتباكات عقب الإعلان عن اتفاق بين المجلس الاجتماعي ببلدية سوق الجمعة والنواحي الأربع وبين حكومة الوحدة الوطنية، والذي يقضي بوقف عملية إطلاق النار في طرابلس وتسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة.

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وأدى اعتقال حمزة يوم الاثنين الماضي إلى اندلاع اشتباكات بين فرقته التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي التي اعتقلت آمر اللواء.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقت سابق، عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية، حسبما جاء في بيان لها.

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