الجامعة العربية تعرب عن قلقها إزاء اشتباكات طرابلس

أعربت جامعة الدول العربية، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس أمس ١٥ الجاري، مما أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين الليبيين.

الاستقرار النسبى فى العاصمة طرابلس

كما أعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن خالص العزاء لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء للمصابين، مضيفا أن الجامعة العربية تدعو للوقف الفورى لأعمال العنف التي عصفت بالاستقرار النسبى الذى كان يسود العاصمة طرابلس خلال الأشهر الماضية.

اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن

وحث المصدر جميع السلطات الليبية على اتخاذ الإجراءات الكفيلة باستعادة الأمن. وأوضح أن وقوع هذه الاشتباكات يؤكد مجددًا أهمية الإسراع بتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام العملية الانتقالية عبر إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

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