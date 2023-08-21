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خارج الحدود

استخدم 3 أسماء مزيفة، تورط الرئيس الأمريكى جو بايدن فى واقعة فساد دولية

بايدن، فيتو
بايدن، فيتو

اتهم مسئول فى مجلس النواب الأمريكى، الرئيس جو بايدن بالتورط فى قضايا فساد مع نجله هانتر، مستشهدا برسائل وقعها خلال فترة توليه منصب نائب الرئيس.

رسائل بريد تثبت تورط بايدن فى واقعة فساد

وأكد رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكى، جيمس كومر، اليوم، أن رسائل البريد الإلكتروني التي وقعها الرئيس جو بايدن باسم مستعار عندما كان نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما، وتم إرسالها إلى نجله هانتر هي دليل آخر على فساده ومشاركته في مخططات أعماله.

 

وقال النائب عن الحزب الجمهوري، في مقابلة على  قناة "فوكس نيوز": لقد علمنا أن الرئيس جو بايدن، استخدم ثلاثة أسماء مستعارة أو مزيفة في رسائل البريد الإلكتروني التي كان يتلقاها من أشخاص داخل الحكومة الفيدرالية والأشخاص الذين عملوا معه.

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بايدن ونجله هانتر، فيتو

وأضاف رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكى، أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هانتر نجل الرئيس بايدن اسمه موجود على رسائل البريد الإلكتروني المتعلقة بأوكرانيا، على الرغم من أن البيت الأبيض أكد أنه ليس موظفًا حكوميًا، وإذا كان هذا صحيحًا فلماذا كان يتلقى رسائل بريد إلكتروني من الحكومة؟

 

وتابع بإن الأدلة تتزايد أيضًا لإثبات أن الرئيس جو بايدن، عندما كان نائبًا للرئيس، ذهب إلى أوكرانيا  بهدف تحقيق غرض وحيد، هو إقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكين، الذي كان يحقق مع ابنه هانتر بتهمة الفساد.

بايدن استخدم 3 أسماء مزيفة لتوقيع رسائل لنجله هانتر

وأشار النائب الجمهوري: من الواضح أن جو بايدن أساء استخدام سلطته كنائب للرئيس بهدف حماية ابنه هانتر، الذي كان يتلقى ملايين الدولارات من شركة الطاقة الأوكرانية الفاسدة هذه، ويربط البريد الإلكتروني جو بايدن وهنتر بايدن بمخطط الفساد هذا بدون ظلال من الشك.

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وكان رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكى، طالب الأسبوع الماضي بأن تقوم إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية المعروفة بـ  (NARA) بنشر سجلات بايدن القديمة عندما كان نائبًا للرئيس وخاصة رسائل البريد الإلكتروني التي تم توقيعها بأسماء مستعارة مثل "روبرت بيترز"، "روبن وير" و"جي آر بي وير".

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