بعد فضيحة الكوكايين، تفاصيل زيارة هانتر بايدن السرية للبيت الأبيض دون علم الموظفين

أجرى هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، زيارة لمدة أسبوعين في البيت الأبيض مع والده، دون علم معظم الموظفين.

زيارة هانتر بايدن إلى البيت الأبيض

وفي هذا السياق قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها، أن نجل الرئيس الأمريكي الذي يبلغ من العمر 53 عاما،، قضى أسبوعين في البيت الأبيض رفقة زوجته وابنه.

وأكدت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن أغلب مساعدي بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، لم يكونوا على دراية بزيارة هانتر طويلة المدى لوالده، والتي تزامنت مع عشاء رسمي في البيت الأبيض تكريما لرئيس وزراء الهند، شارك فيه هانتر، وحفلة عيد الاستقلال واكتشاف كيس من الكوكايين في البيت الأبيض.

وتسبب هانتر بايدن في إثارة الكثير من المشاكل والجدل لوالده، خاصة بعد توجيه له العديد من الاتهامات من بينها التهرب الضريبي وحيازة سلاح غير مرخص وقضايا فساد وتعامل مع الأوليجراشية الروس.

وقدم الادعاء العام الأمريكي صفقة لهانتر بايدن للاعتراف بجرائمه، بشأن اتهامات مرتبطة بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح غير قانوني، وذلك مقابل نجاته من السجن.

وتخرج هانتر بايدن من جامعتي جورجتاون وييل العريقتين. عمل أولا في مكتب للمحاماة في نيويورك ثم شارك في تأسيس شركة للاستشارات الاستثمارية تحمل اسم "روزمونت سينيكا بارتنرز".

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فضيحة الكوكايين في البيت الأبيض

والتحق هانتر بايدن بسلاح البحرية الأمريكي بالاحتياط، في عام 2012، لكنه طرد في عام 2014 بعدما كشفت تحاليل بأنه يتعاطى الكوكايين.

وفي السياق ذاته أعلن الكونجرس عن فتح تحقيقات في صفقات تجارية تم إبرامها مع الصين وأوكرانيا وأماكن أخرى أثناء ولاية والده كنائب للرئيس الأمريكي باراك أوباما بين أعوام 2009-2017، وحتى بعد هذه السنوات.

وتتهم المعارضة الجمهورية هانتر بالقيام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين، مستفيدا في ذلك من اسم والده وعلاقاته

وتعتبر فضيحة العثور على الكوكايين داخل مبنى البيت الأبيض، من أكثر الأحداث إثارة للجدل، وقال دونالد ترامب إن الكوكايين الذي عثر عليه بالبيت الأبيض يعود للرئيس جو بايدن أو نجله هانتر، وأن "الإعلام الكاذب" سيبدأ بنفي القصة.

وكتب ترامب في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social متسائلًا: "هل يعتقد أي شخص حقًّا أن الكوكايين الموجود في الجناح الغربي للبيت الأبيض، والقريب جدًّا من المكتب البيضاوي، مخصَّص للاستخدام من قبل أي شخص آخر غير هانتر وجو بايدن؟".

وأكد ترامب أن وسائل الإعلام الأمريكية، التي وصفها بـ"الإعلام الكاذب"، ستبدأ على الفور في الترويج أن المسحوق الذي تم العثور عليه لم يكن مادة مخدَّرة، وإنما أسبرين، وأنه تم العثور على كمية قليلة جدًّا منه".

وأردف قائلًا: "سوف يبدأ صخب هذه القصة بالتدني إلى مستوى الصفر".

وقال: "أين هي البيانات الأمنية للبيت الأبيض.. التي ستظهر بسرعة مصدر الكوكايين في البيت الأبيض؟ إنهم يعرفون الإجابة بالفعل، لكنهم على الأرجح لا يحبونها".